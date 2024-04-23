جمال علام يطير من المغرب إلى الجزائر لدعم منتخب الناشئين

سافر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، من المغرب إلى الجزائر لدعم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، المشارك في بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا في الجزائر.

وتواجد جمال علام في المغرب لدعم منتخب كرة الصالات، الذي شارك في أمم أفريقيا لكرة الصالات، والتي شهدت فضيحة للفراعنة باحتلال المركز الرابع للمرة الأولى في التاريخ، والفشل في التأهل إلى كأس العالم.

وفور خسارة منتخب كرة الصالات أمام ليبيا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، قرر جمال علام رئيس اتحاد الكرة، السفر من المغرب إلى الجزائر للتواجد مع بعثة منتخب الناشئين، وعدم العودة إلى القاهرة مع بعثة الصالات، للتحقيق في أسباب فضيحة منتخب الصالات بأمم أفريقيا.

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وأبلغ مجلس اتحاد الكرة، عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب والمكلف بتولي الشئون الإدارية مؤقتا مع بعثة كرة الصالات في المغرب، بتوجيه الشكر للجهاز الفني والإدراي والطبي لمنتخب الصالات، وإخطارهم بعدم استكمال المهمة مع فراعنة الصالات في الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني لـ منتخب الصالات، كلا من جهاد عرفة مديرا فنيا، وسامح صالح مدرب عام، ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤول المهمات.

منتخب مصر يتخطى ليبيا بثنائية

وكان منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، حقق فوزا مستحقا أمام نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا للناشئين المقامة حاليا بالجزائر.

الفوز هو الأول لمنتخب مصر في بطولة شمال أفريقيا، حيث انتهت مباراته في الجولة الأولى أمام نظيره التونسي بالتعادل بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بالمشاركة مع المنتخب المغربي الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط.

وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة واستحواذ على الكرة من جانب منتخب مصر، وبدى واضحا الفارق الكبير في المستوى المهارى لصالح المنتخب المصري، الذي تبارى لاعبوه في إضاعة العديد من الفرص السهلة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية للمنتخب المصري.

تحسن أداء المنتخب الليبي نسبيا في الشوط الثاني، وبدأ يبادل المنتخب المصري المحاولات الهجومية من أجل إدراك هدف التعادل، وهو ما تحقق له في الدقيقة 69 من تسديدة قوية سكنت في الزاوية اليسرى لمنتخب مصر، انتفض الفراعنة الصغار بعد الهدف وشنوا غزوات هجومية مكثفة على المرمى الليبي أسفرت عن هدف الفوز لمصري عن طريق عمر إبراهيم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

منتخب مصر يتعادل مع تونس 1-1 بالجولة الأولى

وفرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة منتخب مصر للناشئين مع نظيره التونسي، فى أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين من موسم 2007-2008.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في رحلتها إلى الجزائر لعضو المجلس إيهاب الكومي.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 كلًّا من: أحمد الكأس مديرًا فنيًّا، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرًا إداريًّا.

مواعيد مباريات بطولة شمال إفريقيا مواليد 2008

الجولة الأولى: يوم 18 أبريل 2024

• تـــونس – مصر

• المغــرب – الجــزائر

الجولة الثانية: يوم 20 أبريل 2024

• تـــونس – المغــرب

• مصر – ليبيا

الجولة الثالثة: يوم 22 أبريل 2024

• ليــبيا– المغــرب

• الجــزائر - تـــونس

الجولة الرابعــة: يوم 24 أبريل 2024

• ليــبيا – الجــزائر

• المغــرب -مصــر

الجولة الخــامسة: يوم 26 أبريل 2024

• تــونس - ليــبيا

• الجــزائر - مصــر