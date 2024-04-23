14 مخالفة في حملة لرئيس حي العامرية أول على المخابز السياحية (صور)
قاد السيد موسى رئيس حى العامرية أول بغرب الإسكندرية، حملة مكبرة للتفتيش على المخابز السياحى ومتابعة الأسعار ووزن رغيف الخبز، بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية ورئيس رقابة التموين.
حملة لضبط أسعار الخبز السياحي
وقام رئيس الحى، بحضور أسامة شمس مساعد رئيس الحى والمتابعة الميدانية وأشغال طريق والادارات المعنية بتنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على المخابز السياحى ومتابعة الاسعار ووزن رغيف الخبز واستهدفت الحملة شارع القسم وشارع الوكالة بالعامرية البلد
وجري خلال الحملة ضبط 14 مخالفة متنوعة ما بين عدم إعلان ودقيق مجهول المصدر واوزان ناقصة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين
وأكد رئيس حي العامرية أول، استمرار المتابعة لحين ضبط الأسعار والالتزام بقرارات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ووزارة التموين فيما يخص أسعار الخبز السياحى.
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