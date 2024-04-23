الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

عبد الرؤوف يعلن تشكيل بلدية المحلة أمام سموحة في الدوري المصري

بلدية المحلة، فيتو
بلدية المحلة، فيتو

الدوري المصري، أعلن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة  في  إطار الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بلدية المحلة أمام سموحة

وجاء التشكيل على النحو التالي:


حراسة المرمي: محمود ماهر.

خط الدفاع:محمود صابر، هشام حافظ، محمد رجب، أحمد رضا.

خط الوسط: عبدة سمانة، محمد أشرف،يوسف حسن، اينوك،

خط الهجوم: حسام أشرف،ماجد هاني.

بلدية المحلة ضيفًا علي سموحة

ويحل فريق بلدية المحلة بقيادة مدربه أحمد عبد الرؤوف ضيفًا علي نظيرة نادي سموحة بقيادة مديرة الفني أحمد سامي  في المباراة التي ستقام اليوم الثلاثاء علي ستاد الإسكندرية ضمن إطار الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

ويسعي بلدية المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية ليستكمل الفريق سلسلة انتصاراته بعد الفوز علي المقاولون العرب في الأسبوع السابق بنتيجة هدفين دون رد.

بينما يرغب سموحة بقيادة أحمد سامي في الفوز بلقاء للعود لطريق الإنتصارات خاصة بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام سموحة بنتيجة هدف مقابل لاشيئ.

حكام مباراة بلدية المحلة وسموحة

حكم ساحة: محمود الدسوقي

حكم مساعد أول: شريف عبدالله

حكم مساعد ثاني:محمد فاروق

حكم رابع: أحمد نصر

حكم VAR: وائل فرحان

حكم VAR مساعد: مصطفي الشهدي

ترتيب سموحة وبلدية المحلة

 يحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة فيما يقع البلدية في المركز الرابع عشر بـ19 نقطة.

قائمة سموحة لمباراة بلدية المحلة

وأعلن الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة  عن قائمة فريقه لمواجهة نادي بلدية المحلة غدًا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية في إطار الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعب وهم كلا من: الهاني سليمان، محمد أشرف، عبد الرحمن عامر،محمد مغربي، بركات حجاج، ميدو مصطفي، أرثر، إسلام جابر، عمر قلاوة، دوكو، ابو بكر، الحبيب أحمد، أحمد علي أمين، كناريا، أحمد خالد، محمد مكرونة، مصطفي البدري، محمد عصام،حسام حسن، أجاي.

 

الدوري المصري، سموحة الجريح يسعى لاستعادة الانتصارات أمام بلدية المحلة المنتشي

بلدية المحلة يحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة بالدوري الممتاز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الدوري المصري أحمد عبدالرؤوف بلدية المحلة سموحة الدورى المصرى الممتاز احمد سامي

مواد متعلقة

الدوري المصري، سموحة الجريح يسعى لاستعادة الانتصارات أمام بلدية المحلة المنتشي

بلدية المحلة يحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة بالدوري الممتاز

20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة بلدية المحلة بالدوري الممتاز

ads

الأكثر قراءة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

مقاومتنا راسخة، بيان عاجل من أبو عبيدة بعد مرور 200 يوم على انطلاق طوفان الأقصى

توقف حركة المترو بالخط الثالث بعد سقوط سيارة على القضبان

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية