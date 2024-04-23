الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا بفريق مبادرة صوتك مسموع لبحث شكاوى المواطنين

جانب من اجتماع نائب
جانب من اجتماع نائب محافظ سوهاج، فيتو

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري مع أعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع "، وذلك لمتابعة سير العمل، وفحص الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، وبرنامج " الواتس آب"، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، بحضور محمود عاطف رئيس فريق المبادرة.

ووجه نائب المحافظ خلال الاجتماع بضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والاستجابة الفورية للشكاوى، والتواصل مع أعضاء المبادرة بكافة الوحدات المحلية، لسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيا خلال الـ 24 ساعة، وأيام الجمع  والعطلات الرسمية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة شكاوى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشكاوى الكهرباء. 

وأوضح " القاضي " أن المبادرة تلقت عدد 20424 شكوى، وذلك منذ انطلاقها بسوهاج في أكتوبر 2018 وحتى مارس 2024، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع جميع الطلبات والشكاوى بنسبة حل بلغت 97%، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الاستجابة لشكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، حيث تنوعت الشكاوى ما بين "مخالفات بناء، وتعديات على الأراضي الزراعية، وفساد إداري، وقمامة، وتعريفة الركوب، والكهرباء، والطرق، والاتصالات، ومياه الشرب، وشكاوى البيئة"، بالإضافة إلى تلقي الاقتراحات والأفكار الجديدة. 

وناشد نائب المحافظ المواطنين الإبلاغ عن التجار المخالفين عن طريق تطبيق رادار الأسعار الذي أطلقه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ومبادرة صوتك مسموع، التى تعد أحد آليات الرقابة المجتمعية فى الكشف عن المخالفات وكافة انواع الفساد.

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والجدير بالذكر أن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل من خلال عدة قنوات للاتصال المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن شكاواهم والرد عليها من خلال الخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي (صوتك مسموع)، والبريد الإلكتروني (Info7@mld.gov.eg)، علما بأنه تم إيقاف رقم الواتس آب (01200353111) الخاص بتلقي شكاوى المبادرة حاليا، نظرا لحدوث عطل فني مفاجئ، وسيتم تشغيله فور إصلاحه.

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