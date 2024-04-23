ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن تقدم كبير لنادي ريال مدريد الإسباني في ملف تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم موسمه المميز حتى الآن، يسعى ريال مدريد لدعم صفوف الفريق في ظل احتمالات رحيل عدد من اللاعبين، مثل: ناتشو فيرنانديز ولوكا مودريتش، وأردا جولر، ما بين انتهاء العقود أو الخروج على سبيل الإعارة.

ريال مدريد يرغب في سيلفا

وحسب صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، فإن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقدم مستويات ممتازة برفقة بطل الثلاثية التاريخية.

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ووفقًا للتقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء، فإن اللاعب يملك شرطًا جزائيًّا بخمسين مليون يورو في عقده مع النادي الإنجليزي.

وتقول ديلي ستار إن "اللاعب الذي يعد هدفًا رئيسًا لناديي برشلونة وباريس سان جيرمان، بات الآن أقرب للانتقال إلى ريال مدريد".

وحسب ديلي ستار أيضًا، فإن ناديي آرسنال وبايرن ميونخ يراقبان وضعية اللاعب خلال الميركاتو المقبل، كما يهتم نادي الهلال السعودي بضمه إذ قدَّم له عرضًا، الصيف الماضي.

وكان سيلفا قريبًا من مغادرة مانشستر سيتي الصيف الماضي، قبل أن ينجح بيب جوارديولا في تغيير رأيه كما مارس زملاء اللاعب ضغوطًا عليه من أجل الاستمرار.

ريال مدريد يصفع برشلونة

وارتبط سيلفا كثيرًا بالانتقال إلى برشلونة حيث انتشرت له صورٌ بقميص النادي منذ أن كان طفلًا غير أن وضعية النادي الإسباني الاقتصادية الصعبة ربما لن تسمح له بالتنافس على الصفقة.

وأجبر ريال مدريد منافسه برشلونة على الخروج من الموسم الحالي بدون أي بطولة، كما بات قريبا من التعاقد مع كيليان مبابي أبرز نجوم باريس سان جيرمان.