الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري ودوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي

الهلال والعين، فيتو
الهلال والعين، فيتو

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي وكأس إيطاليا.

الدوري المصري الممتاز 

سموحة مع بلدية المحلة 4 مساء 

المصري مع فاركو 7 مساء 

 

دوري أبطال آسيا 

الهلال السعودي مع العين الإماراتي 8 مساء 

 

الدوري الإنجليزي 

آرسنال مع تشيلسي 9 مساء 

 

كأس إيطاليا 

لاتسيو مع يوفنتوس 9 مساء 

 

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الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري الدوري الانجليزي دوري أبطال آسيا كأس إيطاليا

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