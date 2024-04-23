تضرر سيارات وبنك وعقار، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق الجمالية

انتدبت نيابة الجمالية الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق هائل فى جراج سيارات، امتد إلى عقار مجاور وبنك شهير، بمنطقة الجمالية.

حريق جراج يلتهم عددا من السيارات ويمتد لعقار فى الجمالية

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد نشوب حريق هائل بجراج سيارات وامتداده لعقار مجاور وفرع بنك بمنطقة الجمالية.

وانتقلت 7 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد.

وبالفحص تبين أن النيران نشبت فى كشك خشبى وامتدت لجراج وعقار بارتفاع 9 طوابق.

Advertisements

كما امتدت النيران إلى واجهة بنك شهير، والتهمت النيران عددا كبيرا من السيارات والعقار والتكييفات الخارجية الخاصة بالبنك.

وأسرعت أجهزة الأمن إلى قطع الكهرباء والغاز عن العقار المتضرر والعقارات المجاورة وتم إخماد النيران، دون وقوع إصابات.