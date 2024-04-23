إصابة عامل إثر سقوطه داخل بالوعة صرف صحي في المنيا

حوادث المنيا اليوم، أصيب عامل، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه داخل غرفة تفتيش "بلاعة صرف صحي" داخل مصنع صلصة بمحافظة المنيا تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام.

إصابة عامل إثر سقوطه دخل الصرف الصحي بمصنع صلصة في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن سقوط عامل ثلاثيني، داخل غرفة تفتيش بـ بلاعة صرف صحي لإحدى مصانع الصلصة بالمنطقة الصناعية في مدينة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "مصطفي.ع" 35 عامًا مقيم في قرية الحواصلية، بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

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تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.