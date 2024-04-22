تفاصيل حادث مكروباص صحراوي المنيا
بالأسماء، مصرع شخصين مجهولين وإصابة 21 آخرين في انقلاب ميكروباص المنيا (تفاصيل)
ارتفع عدد ضحايا انقلاب ميكروباص بالطريق الطريق الصحراوي الغربي لمركز ومدينة العدوة، شمال محافظة المنيا، لـ مصرع شخصين وإصابة 21 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، ما نتج عنه كعدد أولى إصابة 13 شخصًا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ثم ارتفع عدد الضحايا لـ مصرع وإصابة 23 شخصا.
مصرع شخصين وإصابة 21 شخص في انقلاب ميكروباص بالمنيا
تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي لمركز العدوة، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
مصرع وإصابة 23 شخص في المنيا
وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور لموقع الحادث، وتبين مصرع شخصين مجهولين إصابة 21 شخصً آخر وهم: محمد خيري محمد 42 سنة، محمود مختار خليفه 15 سنة، زياد ماهر ماهر 16 سنة، ربيع خليفه محمد 40 سنة، روضه ربيع خليفه 8 سنوات، فاطمة ربيع خليفه 14 سنة، محمد ربيع خليفه 10 سنوات، نورا شحاته محمد 33 سنة، محمد عاشور جمال 4 سنوات، عبد الله عاشور جمال سنتين، سما ماهر محمد 10 سنوات، أحمد ماهر ماهر 9 سنوات، شيماء رجب محمد 36 سنة، شهد ظريف ثروت 16 سنة، هلال أحمد هلال 28 سنة، ثريا محمد محمد 40 سنة، ناهد محمد سيد 12 سنة، ياسين محمد سيد 3 سنوات، فاطمة محمد سيد 10 سنوات، محمد شافعي عبد الجبار 27 سنة، سيف بركات عيد بركات 45 سنة،
وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
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