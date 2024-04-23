الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، محاضرة بقصر ثقافة حسن فتحي بالأقصر

جانب من محاضرات قصور
جانب من محاضرات قصور ثقافة الأقصر، فيتو

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة. 

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "أهمية رعاية اليتيم" ألقاها يحيى أحمد متناولا أهمية مراعاة الشعور المعنوي للطفل اليتيم، وكيفية الأهتمام المجتمعي نحو أطفالنا الأيتام، وكيفية خروج الطفل اليتيم بالتكافل الإجتماعي.

كما عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للتوعية بخطر  الألغام" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن التهديد من خطر الألغام في جميع دول العالم، وليس مصر وحدها، وبرنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر يتفقون على إزالة الألغام من مصر، وبداية تطهير الأراضي من الألغام، وعقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "كيفية المحافظة على البيئة" ألقاها محمد محمد موضحا أهمية البيئة نظيفة، وكيف نحافظ على البيئة.

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وأعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "فيكي اتجنن"، وأعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "ظل"، وكذلك أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عادل دنقل بعنوان "التأشيرة من رصيف القطار" بينما أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "حياة الافيال" تأليف فاطمة هانم سردتها فاطمة محمد، تناول الكتاب الحديث عن الافيال لكونها من اضخم الحيوانات البرية، وأماكن تواجد الافيال، وأوجه الفرق بين الفيل الآسيوي والأفريقي.

 

ونظم المركز الحضري دوري ثقافي لرواد المركز قدمها ياسر حسن، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان "تحرير سيناء" نفذتها حجاجية خيري، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة أشغال يدوية تطريز على كم عباية نفذتها أسماء أحمد، وورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد بمشاركة رواد القصر، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية نفذتها نجوى أبوالفضل، ونفذت مكتبة المدامود ورشة فنون تشكيلية نفذها طه حباشي.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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الأقصر ثقافة الاقصر فيتو حسم فتحي رعاية اليتيم اليوم العالمي الألغام

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