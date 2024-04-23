الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

بالأرقام، زيادة كبيرة في الأجور والمعاشات بالموازنة الجديدة

وزير المالية،فيتو
وزير المالية،فيتو

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025، تتضمن زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"،  والوارد فى مشروع الموازنة العامة للدولة بواقع 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة ومع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

Advertisements

مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب

جاء ذلك أثناء استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

زيادة حوافز العاملين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

وأشار إلى أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد، تتضمن زيادة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه. 

زيادة المعاشات وفقا للموازنة الجديدة

وأشار إلى أنه الموازنة تستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات. 

 

وأكد أن الموازنة تتضمن إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق الصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بقيمة 214.3 مليار جنيه خلال عام2014-2025 منه مبلغ 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات علي الخزانة العامة للدولة.

 

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر، بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم ستشهد زيادة مخططة في مخصصاتها اعتبارا من العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ ، لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، حيث تلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة، تنمى ملكات الإبداع والابتكار، مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات باعتباره أداة رئيسية الإصلاح القطاع الصحى، والحماية الاجتماعية، وتخفيض معدلات الفقر، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الماليه الاجور الموازنة العامة للدولة الموازنة الموازنة العامة

مواد متعلقة

وزير المالية يكشف أمام النواب جهود خفض الدين المحلي والخارجي

وزير المالية يوجه التحية للشعب المصري لتحمله الصعاب الاقتصادية

معيط أمام النواب: العام المالي الجديد لن يشهد زيادة بالضرائب والجمارك على المستثمرين

معيط: زيادة مخصصات الدعم والإنفاق على الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
ads

الأكثر قراءة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

مقاومتنا راسخة، بيان عاجل من أبو عبيدة بعد مرور 200 يوم على انطلاق طوفان الأقصى

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

توقف حركة المترو بالخط الثالث بعد سقوط سيارة على القضبان

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

الفنانة رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية