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أخبار مصر

عيد تحرير سيناء الـ 42، مراحل استرداد سيناء كاملة (إنفوجراف)

سيناء،فيتو
سيناء،فيتو

عيد تحرير سيناء، 25 أبريل ذكرى غالية على الشعب المصري كله وعلى أهالي سيناء خاصة لأنه تاريخ جلاء آخر جندي إسرائيلي من رفح المصرية. 

بعد ملحمة عسكرية وسياسية قانونية لم تخرج إسرائيل بالساهل من مصر ولكن على جسر من التضحية والفداء الذي بذله الشعب المصرى كله متمثل في رجال القوات المسلحة البواسل الذين جادوا بأرواحهم حتى تظل راية الوطن خفاقة عالية لا يستطيع أحد النيل منها. 

 


بمناسبة أعياد سيناء قامت إدارة الشؤون المعنوية بعمل  لوحات مشرفه عن ملحمة تحرير  أرض الفيروز «سيناء» من الاحتلال الإسرائيلي في عام 1982، واكتمل التحرير بعودة طابا عام 1988، حيث قام الكيان الصهيوني، باحتلال سيناء كاملة بعد حرب يونيو عام 1967.

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