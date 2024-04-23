الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

أول قرار ضد مالك أكاديمية وهمية متهم بالنصب على الطلاب بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الاموال العامة، بحبس صاحب مكتب تجارة وتصدير – مقيم بمحافظة سوهاج ؛  24 ساعة على ذمة ورود التحريات، لإدارته كيان تعليمى وهمى "أكاديمية دون ترخيص" بمحافظة سوهاج والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات "على خلاف الحقيقة"  تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى. 

 تم ضبط المتهم وبحوزته (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة - عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية – جهاز "لاب توب" بفحصه فنيًا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
 

 

ضبط صاحب مكتب لإدارة أكاديمية تعليمية للنصب على الطلبة بسوهاج 

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبى الحصول عليها.

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