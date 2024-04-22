محافظ الدقهلية يناقش إنشاء معالج ميكانيكي وبيولوجي للمخلفات الصلبة

ناقش الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع فريق من الخبراء الكوريين وشركة ايكوكونسرف للخدمات والاستشارات البيئية دراسة إنشاء وتنفيذ المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات الصلبة ضمن اتفاقية التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبنك التجاري الكوري.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة بناء الانسان وتوفير بيئة صحية وآمنة من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات البلدية بالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات..

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واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فريق من الخبراء الكوريين وشركة ايكوكونسرف للخدمات والاستشارات البيئية وذلك بحضور مسئولي الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدقهلية برئاسة محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة.

وقد ناقش "مختار" مع الوفد دراسة إنشاء وتنفيذ المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات الصلبة ضمن اتفاقية التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبنك التجاري الكوري والتي تستهدف دعم وتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات بقيمته 90 مليون دولار لرفع كفاءة المنظومة بمحافظات مصر من خلال تنفيذ 18 مصنع معالجة ميكانيكية وبيولوجية للمخلفات الصلبة، هذا ومن المستهدف أن يكون من نصيب الدقهلية مصنعين من هذه المصانع يتم تنفيذهم من خلال التمويل الكوري لهذه المصانع على مستوى الجمهورية.

ووجه مختار لمدير عام الادارة المتكاملة بضرورة إتاحة كافة البيانات والمعلومات والجهود التي تم تنفيذها بشأن منظومة المخلفات بمحافظة الدقهلية وتنظيم زيارة علي الطبيعة لمصانع التدوير في كل من سندوب والمنزلة للاطلاع على أسلوب العمل بهذه المصانع واسلوب الشركة القائمة على العمل بهذه المصانع لتمكين الوفد الكوري من إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لتنفيذ المصانع الجديدة بالدقهلية ضمن الاتفاقية المبرمة بين وزارة التنمية المحلية والجانب الكوري في هذا الشأن للارتقاء ورفع كفاءة المخالفات الصلبة بالمحافظات بمصر.

وقد وجه "مختار" الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية للدعم المتواصل لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وكان مختار خلال اللقاء الذي عقده للوفد الكوري والشركة المذكورة قد استعرض جهود محافظة الدقهلية التي نفذتها علي مدار الفترة الماضية في رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة والنظافة من خلال إنشاء المصانع الجديدة ونقل المقالب العشوائية وإنشاء مدفن صحي بقلابشو ودعم المنظومة بالمعدات اللازمة من خلال الخطة الاستثمارية فضلا عن توفير صناديق جمع القمامة وغيرها من الجهود والتي كان آخرها إنشاء جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة.