الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير العمل في مطار شرم الشيخ الدولي (صور)

حسن شحاتة وزير العمل،فيتو
حسن شحاتة وزير العمل،فيتو

استقبل اللواء د. خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، بمطار شرم الشيخ الدولي، وزير العمل حسن شحاتة حسن شحاتة، الذي يزور المحافظة، لمدة يوم واحد، يشهد خلالها فعاليات تنظمها مديرية العمل بالمحافظة.

مجال التدريب المهني

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل يشهد" الوزير "و"المحافظ"، توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني،وعدد من الفنادق السياحية بالمحافظة، في مجال التدريب المهني لتأهيل الشباب السيناوي على احتياجات سوق العمل وكذلك تسليم عقود عمل لذوي همم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل..

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احتفالات السلامة والصحة المهنية

وقال البيان إن "الوزير" و"المحافظ " يشهدان ختام ملتقى تنظمه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، في إطار  فعاليات مُلتقيات، ومُبادرات "السلامة والصحة المهنية"،بجميع المحافظات، احتفالًا بيوم "السلامة العالمي"، الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام،حيث بدأ المُلتقى الأول، أمس الاول الإثنين، بمدينة شرم الشيخ،لتسليط الضوء على" دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة ".

التغيرات المناخية

وتأتي هذه النوعية من المُبادرات، والحملات، ةستكمًالا لدور "الوزارة" في نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية"، في المنشأت، وبين أطراف العمل والإنتاج، ويتضمن برامج التوعية موضوع "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"، والذي تتبناه منظمة العمل الدولية، في احتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024...

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