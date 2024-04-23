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أخبار مصر

ختام دورة رواد الرهوط لوزارة الشباب والرياضة وجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اختتمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة حلوان دورة رواد الرهوط لجوالي وجوالات كليات الجامعة المقامة تحت رعاية ودعم الدكتور أشرف صبحى وزير  الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

 دورة رواد الرهوط لجوالي وجوالات كليات الجامعة

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على تعزيز الثقافة الشبابية وتنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى  التفاعل الاجتماعي وتطوير مهارات القيادة والاتصال لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم  وتعزيز الوعي بالخدمة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية لديهم.

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كما أوضح  الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية أن  البرنامج التدريبي تضمن مجموعة من الموضوعات ( طريقة وأهداف ومبادئ الحركة الكشفية - تكوين عشيرة الجوالة - القيادة ودور رائد الرهط - التخطيط لمعسكر وتكوين فريق العمل - السجلات - شارات الهوايات لمرحلة الجوالة - التقاليد الكشفية - الإتصال الفعال -  التقارير ) وقد قام بالتدريب مجموعة متميزة من قادة الحركة الكشفية والإرشادية بمكتب التدريب الكشفي والإرشادي بجامعة حلوان.

وجاءت الدورة تحت إشراف الدكتور بلال عبد العزيز مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، هشام رفعت أمين عام الجامعة، وأحمد نظمى مدير عام برامج الجامعات بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وبمشاركة  الطالبة نادين عبد الحليم رئيس اتحاد الطلاب، الطالب أسامة محمد امين لجنة الجوالة والخدمة العامة، ولفيف من الأخصائيين بإدارة الجوالة والخدمة العامة.

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