رئيسة حي غرب الإسكندرية تشهد معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية بالإدارة التعليمية

شهدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بالإسكندرية، معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية الخاص بإدارة غرب التعليمية وذلك بمدرسة السادات الثانوية العسكرية.

جاء ذلك بحضور محمد سليمان مدير عام ادارة غرب التعليمية ووسيم جاد وكيل الإدارة، والعميد أحمد عبد العزيز المدير التنفيذي ببشاير الخير ١، ٢ بغيط العنب والعميد أيمن عبد الفتاح بشاير الخير ٣، ٥ ونقيب معلمي غرب ومديري الشئون التنفيذية والخدمات التربوية والعلاقات العامة والتعليم العام ولفيف من القيادات التنفيذية التربوية ووحدة حماية الطفولة بالحي.

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هذا وقد تفقدت الحضور المعرض الذي ضم بين جنباته العديد من الأنشطة والأعمال اليدوية لطلاب المدارس بنطاق غرب وقام الطلاب بشرح الأنشطة المعروضة والتي تضمنت العديد من الأفكار والتجارب العمليه ومجسمات لعدد من المشروعات القومية وجهود القيادة السياسية في إنشاء الجمهورية الجديدة وتطوير العشوائيات ومشروعات التطوير الحضاري واثر التغيرات المناخية ومشغولات يدويه وجلدية ولوحات فنيه وتعريفية.

كما شهدت شعبان مراسم الحفل الذي تم استهلاله بالقرآن الكريم والسلام الوطني وتضمن عدد من الفقرات الفنية للطلاب وقصائد شعرية في حب مصر وعن الشهيد وعروض مسرحية مميزة وعروض لرياض الأطفال.



وأعربت شعبان عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية واشادت بها بالمعرض وما يتضمنه من معروضات وجهود مميزة مبذولة لإظهاره بهذا المظهر الرائع.