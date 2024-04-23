حملة مكبرة للقضاء على المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في مدينة إسنا بالأقصر

كلّف اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

وأوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر أنه شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة أسنا حملة مكبرة بمركز ومدينة أسنا جنوب الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

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وأستهدفت الحملة الشوارع الرئيسية والجانبية بمدينة أسنا، وأسفرت الحملة عن تحرير ١١ محضر أشغال، ٤ محاضر باعة جائلين، ٦ محاضر نظافة عامة، ١٤ محضر مضبوطات متنوعة، ٣١ محضر إزالات إدارية.

وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.