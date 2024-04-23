الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حملة مكبرة للقضاء على المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في مدينة إسنا بالأقصر

جانب من تنفيذ الحملة
جانب من تنفيذ الحملة بمدينة إسنا،فيتو

كلّف اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر  بضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

وأوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر أنه شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة أسنا حملة مكبرة بمركز ومدينة أسنا جنوب الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

Advertisements

وأستهدفت الحملة الشوارع الرئيسية والجانبية بمدينة أسنا، وأسفرت الحملة عن تحرير ١١ محضر أشغال، ٤ محاضر باعة جائلين، ٦ محاضر نظافة عامة، ١٤ محضر مضبوطات متنوعة، ٣١ محضر إزالات إدارية.

وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر محافظة الأقصر مدينة إسنا فيتو مدير امن الاقصر

مواد متعلقة

رئيس مياه الأقصر: عمل لجنة متابعة إجراءات السلامة والصحة بهدف التعامل السريع فى حالات الطوارئ

رئيس جامعة الأقصر يؤكد على استعداد الجامعة للامتحانات العملية والنظرية خلال جولته بكلية الآثار

وحدة سكان الأقصر تنظم اللقاء الدوري ضمن مبادرة "المرأة الأقصرية تتحدث"

إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمدينة أرمنت في الأقصر

حملة مكبرة لمتابعة انضباط الحالة الأمنية والمرورية بالأقصر

تموين الأقصر تناشد المزارعين بضرورة الالتزام بشروط توريد القمح

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر العامة بالأقصر احتفالا باليوم العالمي عن للإبداع والابتكار

لمراجعة ملفات الطلاب الوافدين رئيس جامعة الأقصر يستقبل العضو الفني للإدارة المركزية
ads

الأكثر قراءة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

الفنانة رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

الأحد 5 مايو والإثنين 6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العُمال وشم النسيم

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام بعد انخفاض السعر بالمركزى

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية