تعرف على الفنان المنضم لقائمة أبطال مسلسل البيت بيتي 2

مسلسل البيت بيتي، تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق مسلسل البيت بيتي في موسمه الثاني، وهو المسلسل الذي يشارك به عدد من الفنانين المتميزين على رأسهم كريم محمود عبد العزيز.

وهناك فنان انضم إلى قائمة أبطال مسلسل البيت بيتي 2 وهو الفنان أحمد بدير الذي ظهر في أحد الفيديوهات التشويقية والترويجية للمسلسل والتي تنشرها منصة شاهد مع اقتراب موعد انطلاق المسلسل ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل دوره بالمسلسل.

فيديو تشويقي جديد للمسلسل

طرحت منصة شاهد عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام فيديو تشويقيا جديدا لمسلسل البيت بيتي بعد طرحها عدة فيديوهات تشويقية من قبل.

وكشف هذا الفيديو مزيد من التفاصيل الخاصة بقصة الموسم الثاني الذي بصدد الانطلاق بعد أيام قليلة، وعلق الحساب الرسمي للمنصة “كراكيري، بينو وأحلام في مغامرة جديدة ومحاولة حل لغز خطير #البيت_بيتي الموسم الثاني من أعمال شاهد الأصلية ٢٥ أبريل على #Shahid”.

بوسترات مسلسل البيت بيتي ٢

نشرت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال مسلسل البيت بيتي 2، وكتب الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام “مغامرة جديدة + ألغاز خطيرة وضحك كتيييير = موسم جديد #البيت_بيتي ”.

توقعات الجمهور لقصة مسلسل البيت بيتي 2

اقترب موعد انطلاق الموسم الثاني من مسلسل البيت بيتي، وهو العمل الذي انتظره الجمهور طويلا.

ومع طرح أكثر من إعلان تشويقي للجزء الجديد ازدادت توقعات الجمهور حول قصة هذا الجزء التي تبدو أنها ستحمل بعض الاختلافات مقارنة بالجزء الأول.

وتوقع عدد من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي أن تدور قصة المسلسل في موسمه الثاني حول شخصية روح التي اختتمت أحداث الجزء الأول بها، حيث قال أحد المتابعين أن الأبطال سيحاولون حل لغز اختفاء الحلق الخاص بها، بينما اعتبر البعض أنها ستكون هي القصة بأكملها وستكون هي شخصيا للغز.

وتوقع عدد من المتابعين للعمل أن أحداث المسلسل ستنتقل إلى أحد الفنادق خاصة أن الإعلانات التشويقية للمسلسل كشفت ذلك وواصل أحد المتابعين توقعاته بأن يجمع هذا الفندق كراكيري وبينو مع أموات مع محاولة الثنائي حل لغز الفندق تماما كما حاولا في القصر، وأشار متابع إلى أن العفاريت وألغازها ستطول أحلام.

أسباب مشاهدة البيت بيتي

تفصلنا أيام قليلة عن موعد انطلاق الموسم الثاني من مسلسل البيت بيتي والذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور لعدة أسباب أبرزها:

١- استكمال القصة التي بدأها الجمهور في الموسم الأول والإجابة عن كثير من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها في مسلسل البيت بيتي الجزء الأول.

٢- مزيج الكوميديا والرعب الذي يقدمه الأبطال والناتج عن طبيعة القصة نفسها.

٣- مشاهدة الثلاثي الذي أثبت نجاحه في الموسم الأول متمثلا في كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وميرنا جميل

٤- العناصر الفنية للمسلسل والتي تمتاز بأنها مميزة وتهتم كثيرا بالتفاصيل.

٥- المسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال القصيرة والتي تخلو من أي مط أو تطويل

إعلان تشويقي جديد لمسلسل البيت بيتي 2

نشرت منصة شاهد إعلانا تشويقيا للموسم الثاني من مسلسل البيت بيتي، وذلك عبر الحساب الرسمي للمنصة على موقع تبادل الصور إنستجرام.

لمشاهدة الفيديو هنا

ولقد كشف هذا الإعلان عن دخول كراكيري وبينو في مغامرة جديدة في فندق.

مسلسل البيت بيتي الموسم الأول

وفيما يتعلق بمسلسل البيت بيتي فإن المسلسل مكون من 10 حلقات، أي إنه مسلسل قصير حيث إن مسلسل البيت بيتي عدد الحلقات لن تتخطى الحلقات العشرة.

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وتدور قصة مسلسل البيت بيتي حول بينو الذي يُجبر على العودة إلى القاهرة، وذلك من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة وهو القصر الذي يرثه ويشهد حدوث مواقف مخيفة.