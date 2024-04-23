وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ حل الدولتين ولا نكتفي بالتعبير اللفظي

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن زيارة نظيره الأيرلندى لمصر تعد الزيارة الثانية له فى هذا العام، معربًا عن شكره للاهتمام الذى توليه الحكومة الأيرلندية للعلاقات الثنائية مع مصر وإتاحة الزيارات والإتصالات الهاتفية لدعم العلاقات الثنائية سياسيًا وإقتصاديًا على أرضية ثابتة من العلاقة الممتدة بين الشعبين بالصداقة والمودة والتفاهم المشترك حول الكثير من القضايا خاصة القضايا الإقليمية.

وأكد شكري خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي المنعقد بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية اليوم، أن الموقف الذى اتخذته أيرلندا تجاه تطورات الحرب فى غزة والمعاناة التى تواجه الشعب الفلسطينى موقف نبيل وشجاع ويتسم بالإلتزام بالمبادئ السياسية أو القانونية أو الأخلاقية التى دائمًا نتطلع لها لأنها مبادئ تتصل بالعادلة والإنصاف والتقدير والتأكيد على أنه لا يمكن التعامل بازدواجية المعايير ولكن بالاتساق مع المبادئ التى تحكم مسار البشرية والمثل التى يجب الاعتداد بها.

وأوضح أنه تم التباحث بشكل مسهب بشأن تطورات الوضع فى غزة وضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار دائم وتوفير المساعدات الإنسانية والعمل على عدم تصفية القضية الفلسطينية وعدم الدفع نحو النزوح والعمل أيضًا على أن يتم التوصل لحل دائم يكسر دوائر العنف والسريع وتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 76.

وتابع وزير الخارجية: “لن نرى بديل لإنهاء الصراع إلا من خلال حل الدولتين ونعمل على تنفيذ هذا الحل وليس مجرد التعبير اللفظى عن تأييده”.

وأضاف: لدينا رصيد طويل من المفاوضات التى تمت لدى المجتمع الدولى لأطر التوصل لحل الدولتين لتوفير الإستقرار للشعبين الفلسطينيى والإسرائيلى ولكن لا تتوافر الإرادة السياسية الكافية إلى ما تم الإعلان عنه من قبل المسئولين الفلسطنيين لاحتضان هذا الحل.

وطالب بضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقناع الحكومة الإسرائيلية بأن هذا هو الحل الوحيد الذى يحقق إستقرار المنطقة ويخرجها الشعبين من الصراع الممتد والوصول لافق واسعه لتحقيق الأمن والإستقرار والعيش فى سلام ولكن لابد من إتخاذ المواقف الشجاعه دعما للسلام لنضمن الأجيال القادمة للعيش فى سلام.

وترأس وزيرا خارجية مصر وإيرلندا جلسة مشاورات موسعة بين وفدي البلدين صباح اليوم.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية خلال تدوينه له على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي أكس، ان تطورات الحرب في غزة تستحوذ على المناقشات.

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وأوضح أن الجانبين أكدا حتمية وقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، ومنع اتساع رقعة الصراع.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية، عقد، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية صباح اليوم، الذي يجري زيارة إلى القاهرة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة له على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعى أكس، إن مصر تعتز بالصداقة المتميزة مع أيرلندا.

وثمّن دعم أيرلندا للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركا في ختام المباحثات.