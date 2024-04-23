مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. افتتحه الملك فؤاد في مثل هذا اليوم بحضور طلعت حرب.. ونافس الشركات الأجنبية وقاوم احتكار القطن

نعمان الأعصر باشا، رجل من رجال المال والأعمال، كان ثريا بالوراثة ويعد من أغنى الأغنياء، عرف بالمليونير الشديد الثراء لكنه لم يبخل على بلدته بماله ولا أرضه فكانت له أياد كريمة على مشروعات مدينة المحلة الكبرى العملاقة، ووصفه معاصروه بأنه من الأجاويد نظرا لتفانيه فى خدمة بلدته المحلة وأفضاله الكثيرة وإنجازاته، وأنشأ من ماله الخاص مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذى نحتفل اليوم بالذكرى 93 لتأسيسه.

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فى مثل هذا اليوم 23 أبريل عام 1931 افتتح الملك فؤاد الأول ملك مصر والسودان أحد مشروعات الأعصر هو" شركة مصر للغزل والنسيج" بحضور رجل الاقتصاد طلعت حرب باشا وقيادات الدولة والحكومة، ليصبح بعدها عمدة مدينة المحلة عام 1925 وأحد أقطاب حزب الأحرار الدستوريين.

البداية مع تبرع بـ 32 فدانا

بدأت القصة حين تبرع الثرى نعمان الأعصر باشا عام 1925 لصديقه رجل المال والأعمال طلعت حرب ــ مدير بنك مصر ــ وقتئذ ـ بقطعة أرض تبلغ مساحتها 32 فدانا ليتم بناء عليها أول شركة وطنية تهتم بصناعة المنسوجات القطنية بعيدا عن الاحتكارات والشراكة الاأجنبية هى شركة مصر للغزل والنسيج.

ذوق مصرى خالص

حملت شركة مصر للغزل والنسيج الطابع والذوق المصرى الخالص واستطاعت منافسة الشركات الأجنبية ومنع احتكارها للقطن المصرى، وكانت اثباتا لقدرة مصر على التصنيع مما يمنع التعامل معها على أنها بلد زراعى فقط.

مصنع الغزل بالمحلة

ولد رجل المال نعمان الأعصر عام 1870، وكان مرشح القصر والحكومة فى البرلمان، وهو رجل المشروعات الوطنية العملاقة، وواحدًا من الأصدقاء المقربين للملك فؤاد.

اختار نعمان الأعصر عام 1927 أربع مدن لإقامة شركة الغزل والنسيج، وهى أبو كبير بالشرقية، وسمنود بالغربية، وسخا بكفر الشيخ، ومدينة المحلة الكبرى، وتحقيق حلمه فى اقامة شركة مصرية خالصة للمنسوجات القطنية،

شروطه لإنشاء المصنع

وضع نعمان الأعصر عدة شروط لبدء المشروع منها ضرورة توافر مساحات كبيرة من الارض للتوسعات المستقبلية للشركة، وملاءمة الظروف المناخية، وانطبقت الشروط على مدينة المحلة الكبرى التى كانت تتميز بشهرتها كإقليم زراعى وتتفوق فى انتاج اعلى معدلات انتاج القطن وقتها،، فضلًا عن إنتشار صناعات النسيج اليدوى بها، والذى أفرز عددًا كبيرًا من العمال المهرة بجانب وجود مدرسة النسيج المصرى التى أنشئت عام 1914 لتأهيل وإعداد الطلاب على صناعة النسيج الميكانيكي.

وهنا استغل نعمان الأعصر عضو مجلس الشيوخ وعبد الحي باشا خليل أحد كبار تجار القطن الحلم الذى سعى لتحقيقه طلعت حرب، وقاما بتوفير كل ما يحتاج إليه من مساحات لبناء الشركة، وتم شراء 32 فدانًا بسعر 150 جنيها للفدان، بناحية أحواض الجيارة واللبانة، زادت فيما بعد إلى 600 فدان، حيث تم إفتتاح الشركة رسميًا يوم 23 إبريل عام 1931.



طريق دائرى بالمحلة



ولخدمة المشروع أنشأ نعمان الاعصر باشا أول طريق دائرى للمحلة طوله 4 كيلو مترات والذى حمل إسمه ـ شارع نعمان ــ بعد ذلك ليصبح من أهم شوارع المحلة، ونقل دار العمودية من صندفا إلى مكانها الحالى وإنشاء مجلس بلدى المدينة، وقام بتحويل الإستراحة الملكية للملك فؤاد في المدينة بعد ان اشتراها إلى نادي إجتماعى وهو نادى بلدية المحلة،

إنشاء ثانى أكبر فرع لبنك مصر

ولم يكتف نعمان الأعصر بذلك بل قام بتجديد الجسور والكباري على بحر الملاح وكان مخترقا المدينة الذى أصبح بعد ردمه في 1964 شارع البحر، وأنشأ ثاني فرع لبنك مصر على مستوى مصر بقصر المديرية الذى أنشأه الخديوي عباس منذ كان حاكما على الغربية.

وعلى الرغم من أنه كان بدينًا جدًا.. لكن كان نعمان الأعصر يعد من الأعلام والاكثر شهرة فى سرعة النكات والقفشات وأصبح أحد الشخصيات الملهمة لرسام الكاريكاتير الشهير ” الكسندر صاروخان”

نعمان الاعصر فى البرلمان

ومن المواقف الطريفة التى كانت حديث الصحف أن نعمان الاعصر ذهب يشكر الملك فؤاد الذى أنعم عليه بلقب الباشوية سنة 1925، وعندما هم بالوقوف عقب إنتهاء مدة الزيارة وجد أن الكرسى الذى كان يجلس عليه قد التصق بمؤخرته وهو واقفًا أمامه دون أن يشعر مما جعل الملك ينفجر ضاحكًا، وكذلك كل الحضور، فما كان من سرعة بديهته إلا أن شكى الكرسى إلى الملك قائلا: إن الكرسى يتمسك بى رافضًا أن أغادر مجلس عظمتكم، مما جعل الملك يدعوه للبقاء وتناول العشاء معه.



وشركة مصر للغزل والنسيج هى أحد أهم معالم مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وهى واحدة من أكبر الشركات التى تعمل فى مجال الغزل والنسيج بالشرق الأوسط. وتتميز الشركة بجودة منتجاتها واستخدامها لأحدث وسائل الإنتاج، مما أهلها للوصول لمكانة مرموقه فى مجال الغزل والنسيج.

نادى غزل المحلة الكبرى

تعمل شركة غزل المحلة حاليا تحت اطار الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بدأت عملها بعدد 12200 مغزلا للنسيج اصبح الان 300000 مغزل تضمهم ستة مصانع للغزل، كانت الشركة تحتوي عند بدايتها 484 نولا أصبح الان خمسة آلاف نولا، وتشمل الشركة حاليا عشرة مصانع متخصصة للنسيج، تستهلك حوالى مليون قنطار سنويا تمثل 25% من اجمالى الاستهلاك الكلى للجمهورية، كما تضم الشركة ملعبا شاسعا ونادى رياضيا كان فى السابق الاستراحة الملكية للملك اشتراها الاعصر لتحويلها الى نادى لأبناء المحلة هو نادى غزل المحلة الكبرى.

ساعة المحلة الكبرى تحوطها الحدائق