التضامن الاجتماعي تنظم قوافل طبية لقرى الفيوم

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية، اليوم الإثنين، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى بقرى السلام وبحر ابو المير ونوارة بمركز اطسا، بالتعاون مع أحدي المؤسسات الخيرية، ومستشفي الفيوم الجامعي بهدف توصيل الخدمات الطبية المتميزة الي الاسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم.

خدمات القافلة

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، جبريل عبدالوهاب، أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل المؤسسة المشاركة، نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم وحتى مستشفي جامعة الفيوم.

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كما تم إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وعمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم الخدمات الطبية بالمجان.

مبادئ تحديد الأسر المستفيدة

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنه تم تحديد الحالات المستفيدة وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، مع التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا بالخدمة، أو الحالات التى تسلمت اى مساعدة اومشروع تنموي، أو المساعدات العينية، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة، حتى يتم توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.

جهود الجمعيات الخيرية في التنمية

ولفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، ويأتي فى إطار جهود منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية، لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر، وفى المناطق الأكثر احتياجًا، وضمن مساهماتهم الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم على مستوى الجمهورية.

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