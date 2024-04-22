حبس 13 عنصرا إجراميا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية

أمرت النيابة العامة، بحبس 13 عنصرا إجراميا 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم وحيازة والاتجار بالمواد المخدرة وأسلحة نارية.

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الدقهلية - الأقصر- المنوفية) كثفت جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

الأمن العام يسقط 13 تاجر مخدرات

في الجيزة؛ تم ضبط حداد، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعاطل مقيم بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

Advertisements

وفي الدقهلية؛ تم ضبط عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدري "الهيروين، الشابو" - بندقية آلية وعدد من الطلقات.

كما ضبط عنصر إجرامي، مقيما بدائرة مركز شرطة دكرنس، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وفي الأقصر؛ تم ضبط 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، بدوائر قسم شرطة "الأقصر" ومركزي شرطة "إسنا، أرمنت" وبحوزتهم 5 كيلوات جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الأفيون - 3 أفراد محلى وعدد من الطلقات.

وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته 1.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الأفيون - فرد محلى وعدد من الطلقات.

وجرى ضبط 3 عناصر إجرامية، مقيمون بدائرة قسم شرطة الأقصر وبحوزتهم 2.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الشابو – 2 فرد محلى وطلقتين – سلاح أبيض.

وفي المنوفية؛ ضبط عنصرين خطيرين مقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وفرد محلى وطلقة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.6 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.