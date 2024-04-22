الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس 13 عنصرا إجراميا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية

حبس 13 عنصرا إجراميا
حبس 13 عنصرا إجراميا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية

أمرت النيابة العامة، بحبس 13 عنصرا إجراميا 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم وحيازة والاتجار بالمواد المخدرة وأسلحة نارية.

حملة أمنية تضبط 85 عاطلا بحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة البيضاء بالمنتزه

حبس سائق المنتزة لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام

كان قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الدقهلية - الأقصر- المنوفية) كثفت جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

الأمن العام يسقط 13 تاجر مخدرات 

 

 في الجيزة؛ تم ضبط حداد، مقيم  بدائرة مركز شرطة البدرشين، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعاطل مقيم بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

Advertisements

 

وفي الدقهلية؛ تم ضبط عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدري "الهيروين، الشابو" - بندقية آلية وعدد من الطلقات.

كما ضبط عنصر إجرامي، مقيما بدائرة مركز شرطة دكرنس، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وفي الأقصر؛ تم ضبط 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، بدوائر قسم شرطة "الأقصر" ومركزي شرطة "إسنا، أرمنت" وبحوزتهم 5 كيلوات جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الأفيون - 3 أفراد محلى وعدد من الطلقات.

وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته 1.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الأفيون - فرد محلى وعدد من الطلقات.

وجرى  ضبط 3 عناصر إجرامية، مقيمون بدائرة قسم شرطة الأقصر وبحوزتهم 2.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الشابو – 2 فرد محلى وطلقتين – سلاح أبيض.

وفي المنوفية؛ ضبط عنصرين خطيرين مقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وفرد محلى وطلقة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.6 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاتجار بالمواد المخدرة الجيزة الدقهلية الأقصر المنوفية مركز شرطة البدرشين مركز شرطة العياط مركز شرطة قويسنا مخدر الحشيش متجرى المواد المخدرة

مواد متعلقة

حملة أمنية تضبط 85 عاطلا بحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة البيضاء بالمنتزه

حبس سائق المنتزة لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام

حريق في جراج يلتهم عددا من السيارات ويمتد لعقار بالجمالية

انتشال جثة غريق فى نهر النيل بحلوان

حبس بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب فى الإسكندرية

إطلاق أعيرة نارية، تفاصيل جديدة فى مشاجرة أمام مدرسة دولية بالمعادي

الشرطة تتحفظ على مقاطع فيديو ترصد مشاجرة وإطلاق رصاص أمام مدرسة دولية بالمعادي

زيارات استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد القيامة
ads

الأكثر قراءة

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري، وسيتم البحث في شكوى إنبي

بعد إرجاء جلسة الأمس، البرلمان يستمع اليوم لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة

استمرار الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر

اليوم، تطبيق زيادة أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM

بلدية المحلة يحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة بالدوري الممتاز

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

استئناف محاكمة المتهمة بقتل الطفلة شيرين لسرقة قرطها الذهبي أمام جنايات المنصورة اليوم

النفط يرتفع مع استمرار التركيز على المخاطر في الشرق الأوسط

Advertisements

منوعات

المزيد

نجاة طفل تشبث أسفل قطار مسافة 100 كيلومتر

كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

حادث جديد لبوينج، طائرة تفقد عجلة خلال إقلاعها

دراسة: الرجال أكثر صدقًا في حضرة الجميلات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية