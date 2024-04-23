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ثقافة وفنون

عن الإحباط، رسالة مؤثرة من السيناريست تامر عبدالحميد قبل وفاته

السناريست تامر عبدالحميد،فيتو
السناريست تامر عبدالحميد،فيتو

رحل عن عالمنا منذ قليل السيناريست تامر عبد الحميد، وأعلن خبر الوفاة منذ قليل أحد أًصدقائه المقربين عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

في هذا السياق، بعد خبر الوفاة بدقائق أعاد أصدقاء السيناريست تامر عبدالحميد، نشر رسالته عن الإحباط، ومحاولة مساندة المحبطين.

في هذا السياق، كتب تامر، في عام 2018، عبر على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، رسالة للمحبطين وفاقدي الأمل، وكتب عبدالحميد: "سنة 2003 كانت المرة التالتة والأخيرة اللي أحاول فيها أخش معهد السينما، وفشلت، النهاردة في 2018، أنا موجود في المعهد كعضو لجنة تحكيم لأفلام مشاريع تخرج الطلبة، لو استسلمت، يبقى محدش مسؤول عن هزيمتك غيرك".

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تامر عبد الحميد كاتب سيناريو وصانع أفلام مصري، تخرج عام 2001 في جامعة الأزهر كلية التربية - ليسانس آداب وتربية تخصص: لغة إنجليزية، ثم حصل عام 2004 على دورة من قصر ثقافة السينما قسم الإخراج السينمائي

تفرغ تامر في البداية للكتابة الأدبية للأطفال، فصدرت له مجموعة متنوعة من قصص الأطفال، واهتم بكتابة الشعر للأطفال، ونشرت له العديد من القصائد والقصص في مختلف مجلات الأطفال العربية، ثم اتجه للكتابة الدرامية والتلفزيونية إلى جانب عمله كصانع أفلام ومدرب ومحاضر لصناعة الفيلم وعمل كمساعد مخرج ومخرج منفذ في عدد من الأفلام القصيرة والإعلانات التلفزيونية.

 

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تامر عبدالحميد السيناريست رسالة مؤثرة الإحباط عبدالحميد

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