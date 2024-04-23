الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام بعد انخفاض السعر بالمركزى

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

الدولار في السوق السوداء، الدولار هو العملة الأكثر تبادلا في العالم حاليا، يليه اليورو والين الياباني، ويعتبر الأخضر هو المسيطر على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخداما في المعاملات الدولية الآن، كما يبحث الكثيرون عن سعر الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية غير الرسمية)، بحركة التعاملات اليومية، خاصة بعد إعلان رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف من البنك المركزي المصرى.

 

وترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار السوق السوداء(السوق الموازية غير الرسمية) اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، حسب آخر تحديث للسعر بحركة التعاملات.

Advertisements

اقرأ التالى:مؤشر الدولار الأمريكي يواصل القفز لقمم جديدة عالميا

 

الدولار، فيتو 

 

سعر الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية غير الرسمية )

سجل سعر الدولار الآن خــلال حركة التعاملات في  السوق السوداء حوالي 50 جنيها، حسب آخر تحديث للسعر بحركة التعاملات، بالتوازى مع انخفاض طفيف فى سعر صرف الدولار بالبنك المركزى والبنوك المصرية ليسجل سعر الدولار رسميا عند 48.10 جنيها .

 

المضاربون تكبدوا خسائر فادحة بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء

جدير بالذكر أن المضاربين تكبدوا خسائر فادحة بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، حيث تواصل الحكومة دورها في ضبط تجار النقد الأجنبي.

 

ما هو مصير السوق السوداء ؟ 

وتستمر التساؤلات حول مصير السوق السوداء، بعد القرارات والاتفاقيات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وهل تعاود الظهور للمشهد من جديد بمختلف القطاعات بالأسواق المحلية، أم أن هذه الإجراءات الحكومية وخطة الإصلاح الاقتصادي ستنجح في القضاء عليها بشكل نهائي.

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي: إن أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي، يأتي على رأسها القضاء على السوق الموازية والسيطرة على سوق الصرف لتقليل الفجوة التي كانت في سعر الدولار، وعودة أداء الاقتصاد المحلي إلى مستوياته الطبيعية. 

 

الدولار، فيتو 

 

القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء

وأضاف خلال تصريح خاصه لـ فيتو، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، من شأنها القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء، إضافة إلى الاتفاقيات التي تم عقدها مع مختلف الجهات، سواء بقطاع الاستثمار من خلال اتفاقية رأس الحكمة بالتعاون مع الجانب الإماراتي، أو الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المؤسسات لضخ سيولة جديدة من الاستثمارات والنقد الأجنبي

 

وتابع الإدريسي: “ لن نشهد وجود للسوق الموازية مرة أخرى بنفس الشكل الذي شهدناه خلال الفترة الأخيرة، إلا في حال فقدان السيطرة على سوق الصرف، وتراجع معدلات تحويلات المصريين بالخارج مرة أخرى، وعدم تحقيق التوازن المطلوب بين المعروض والمطلوب من الدولار”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع " فيتو" ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

أسعار الفائدة الدولار فى السوق الدولار الدولار فى السوق السوداء السوق السوداء السوق الموازية غير الرسمية المركزي المصري تحرير سعر الصرف رفع أسعار الفائد سعر الدولار سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار بالبنك المركزي

مواد متعلقة

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024

انهيار أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024
ads

الأكثر قراءة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

الفنانة رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها

الأحد 5 مايو والإثنين 6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العُمال وشم النسيم

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية