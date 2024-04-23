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رياضة

نجم ريال مدريد في طريقه إلى الدوري السعودي

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد، قد أبلغ الميرنجي بقرار رحيله في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات تجديد جارية بين الطرفين، لذلك يستطيع التوقيع الآن مجانا مع أي فريق.

وقال خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بـ"ماركا" الإسبانية، عبر قناته بموقع "يوتيوب": "ناتشو، عازم على مغادرة ريال مدريد، حيث إنه قد أبلغ بالفعل الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي بقراره".

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وسبق أن كشفت تقارير إسبانية أن ناتشو قرر أن يكون الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين أحد أهدافه للموسم الجديد.

يذكر أن ناتشو حصل في وقت سابق على عرض للتجديد مع ريال مدريد، لكنه تراجع عن التوقيع بسبب انخفاض عدد دقائق المشاركة التي يحصل عليها الفترة الأخيرة.

بيلينجهام يحصد جائزة جديدة 

توج النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، بجائزة لوريوس لأفضل موهبة صاعدة في عام 2023.

وتفوق بيلينجهام صاحب الـ20 عاما في التصويت على العداء البريطاني جوش كير واللاعبة الكولومبية ليندا كايسيدو ولاعبة التنس الأمريكية كوكو جوف واللاعبة الإسبانية سالما باريويلو، والسباح الصيني تشين هاييانج هو، بالإضافة لأسماء أخرى.

وواصل النجم الشاب بيلينجهام إنجازاته الرائعة على المستويين الفردي والجماعي، حيث توج بجائزة أفضل لاعب شاب في جائزة الكرة الذهبية (البالون دور).

أما على المستوى الجماعي، فمنذ انتقاله لصفوف ريال مدريد في صيف 2023، قدم اللاعب الشاب مستوى مذهلا، وقاد فريقه للاقتراب من لقب الليجا، ونصف نهائي دوري الأبطال، كما توج معه قبل أشهر قليلة بلقب السوبر الإسباني على حساب الغريم التقليدي برشلونة.

 

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