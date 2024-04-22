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محافظات

جامعة القناة تنظم قافلة شاملة لصالح أهالى قرية المنايف بالإسماعيلية (صور)

جامعة القناة تنظم
جامعة القناة تنظم قافلة شاملة لصالح أهالى قرية المنايف

نفذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع مركز ومدينة أبوصوير والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، قافلة مجمعة (طبية، بيطرية، زراعية، تثقيفية) بقرية المنايف التابعة لمركز مدينة أبوصوير.  

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موعد القافلة 

انطلقت القافلة اليوم الإثنين الموافق ٢٢ من شهر أبريل بمركز ومدينة أبوصوير وقدمت القافلة خدماتها للمواطنين سواء (طبية، بيطرية، زراعية، تثقيفية).  

جانب من أعمال القافلة، فيتو

تقديم أنشطة متنوعة 

وتقدم القوافل أنشطة متنوعة في أكثر من تخصص، ولم تقتصر على تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية فقط؛ بل تهتم المبادرة أيضًا بالجانب الثقافي لتوعية الشباب والأطفال في مجالات متنوعة.
 

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وذلك تحت رعاية كل من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وفي إطار التعاون المثمر بين جامعة قناة السويس ومحافظة الإسماعيلية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة المجتمع الإسماعيلي.  

جانب من أعمال القافلة، فيتو

وكان قد أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، في وقت سابق عن استعداد الجامعة لتنفيذ خطة قوافل الإصحاح البيئي لعام 2024، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، خلال الفترة من 15 يناير وحتى 10من شهر يونيو 2024، حيث تتضمن الخطة 10 قوافل تستهدف مدن وقرى إقليم القناة وسيناء وحديدا محافظات" الإسماعيلية،  والسويس، وجنوب سيناء".  

 

حرص الجامعة على المشاركة بالمبادرات الرئاسية 

وأكد  رئيس جامعة قناة السويس، على حرص الجامعة الدائم على المشاركة الفعالة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى. 

وأشار إلى الدور المجتمعي الرائد لجامعة قناة السويس في منطقة وإقليم القناة، وأهمية قوافل الإصحاح البيئي التي تقدم خدماتها المجانية لأهالي القرى والريف المصري، بهدف تنمية الإنسان المصري، وتحسين مستوى معيشته، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية،  والاهتمام بصحة المواطن المصري، وتنمية وعيه وثقافته في مختلف المجالات.  

 

خارطة عمل القوافل العلاجية 

وتابع أن الجامعة تتوجه ب 7 قوافل شاملة داخل مدن وقرى محافظة الإسماعيلية وهي
القافلة الشاملة المتجهة إلى مركز ومدينة القصاصين يوم 15يناير الحالي، وأخرى متوجهة إلى مركز ومدينة القنطرة غرب يوم 12  فبراير القادم، وفي 26 من فبراير القادم تتجه قافلة الجامعة إلى مركز ومدينة التل الكبير.  

 

كما تتوجه الجامعة بقافلتها الشاملة إلى مركز ومدينة فايد في ال4 من مارس 2024، وال22 من إبريل إلى مركز ومدينة أبوصوير، وإلى مركز ومدينة الإسماعيلية يوم 13 مايو، ومركز ومدينة القنطرة غرب يوم 27 مايو.  

 

بالاضافة إلى توجه الجامعة بقافلتها إلى محافظة السويس في ال29 من يناير الحالي، وإلى محافظة جنوب سيناء تتوجه القافلة التنموية الشاملة في العاشر من يونيو 2024. 

 

المشرفون على القوافل 

وتقام القوافل البيئية الشاملة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وإشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة.



 

 

 

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