الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يؤكد على استعداد الجامعة للامتحانات العملية والنظرية خلال جولته بكلية الآثار

جانب من متابعة رئيس
جانب من متابعة رئيس جامعة الأقصر للإمتحانات العملية

 

أجرى الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بكلية الآثار ؛ استعدادًا لانطلاق أعمال امتحانات العملي للفصل الدراسي الثاني، رافقه خلالها الأستاذ الدكتور خالد عبد النعيم، عميد الكلية، ووكلاء الكلية،  ورؤساء الأقسام.

 

توفير كافة أوجه الدعم للطلاب

 

وتابع رئيس الجامعة الأقصر التزام الطلاب بالحضور، ومدى جاهزية الكلية واستعدادها للامتحانات العملية بقسم ترميم الآثار؛ وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير كل أوجه الدعم؛ لتسيير أعمال الامتحانات في بيئة آمنة للطلاب.

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بدء الامتحانات العملية والنظرية

 

وأكد رئيس الجامعة على بدء تجهيز كليات الجامعة للامتحانات العملية والنظرية للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

 

كما أكد على حرص الجامعة على تشكيل لجان الممتحنين والمصححين، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب مع بدء الامتحانات.

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