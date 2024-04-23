شعبة الأدوية: انفراجة في توفير كل أنواع ألبان الأطفال خلال أسبوع

ظهرت خلال الأيام الماضية شكاوى من وجود نقص في ألبان الأطفال الصناعية في الصيدليات.

وقال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن ألبان الأطفال المتوفرة في القطاع الحكومي داخل مكاتب الصحة المدعمة متوفرة ولم تتعرض لنقص لافتا إلى أن تكلفة عبوة ألبان الأطفال الصناعية بلغت 150 جنيها وتوفرها الحكومة مدعمة للمواطنين بسعر 5 جنيهات و26 جنيها.

حجم الاستهلاك لألبان الأطفال المدعمة

وأشار إلى أن حجم الاستهلاك لألبان الأطفال المدعمة يبلغ 25 مليون عبوة ألبان، موضحا أن منظومة ألبان الأطفال الصناعية تعتمد على إنتاج مصنع مصري يغطي احتياجات وزارة الصحة.

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وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أنه لا يوجد نقص في ألبان الأطفال ويتوفر في السوق بدائل متعددة ويوجد صنف واحد فقط ناقص لكبرى شركات إنتاج الألبان التى تستحوذ على 40% من السوق حيث تعرض الصنف الخاص بها لخلل في الإستيراد وتأخر الإفراج الجمركي عن المواد المستخدمة في التصنيع.

واشار الى ان ألبان الأطفال في السوق لا تخضع للتسعير الجبري ولكن لها سعر حر يعتمد على سعر الدولار.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية أن هناك شحنات ألبان أطفال مستوردة حصلت على موافقات دخولها وفي خلال أيام سوف يتم توفير الصنف الناقص في السوق، مؤكدا حدوث انفراجة في توفير ألبان الأطفال خلال أسبوع.

ألبان الأطفال

وألبان الأطفال غير خاضعة للتسعير الجبري، وتزيد أسعارها بين وقت والآخر بسبب السعر الحر لها والاعتماد على الاستيراد وتخضع لظروف السوق.

وبحسب عدد من الصيادلة في السوق أكدوا لـ" فيتو" أن ألبان الأطفال لا تخضع للتسعير الجبري وتتبع في تسجيلها لهيئة الغذاء وأغلب الألبان المتوفرة في الصيدليات ألبان مستوردة من الخارج وزاد سعرها خلال الفترة الماضية لارتباطها بسعر الدولار.

أسعارألبان الأطفال الجديدة

وأضاف أصحاب الصيدليات أنه لا يوجد أي نقص في ألبان الأطفال شبيهة لبن الأم بالسوق وجميع الأنواع متوفرة، موضحين أن تلك الألبان لا غنى عنها للأطفال الرضع وتمد الطفل بالعناصر الغذائية اللازمة والفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم فضلًا عن أن بعض أنواع الألبان يحتاج إليها الأطفال كجزء من خطة العلاج لهم خاصة الأطفال الذين لديهم حساسية الألبان.

توفير وزارة الصحة لألبان الأطفال

من جانب آخر توفر وزارة الصحة أنواع من ألبان الأطفال شبيهه لبن الأم بمراكز رعاية الأمومة والطفولة ومنافذ يصل عددها إلى ١٢٠٠ منفذ لصرف ألبان الأطفال بأسعار مدعمة بـ ٥ جنيهات وتتحمل تكلفتها الحقيقية وزارة الصحة، ويتم صرفها وفق قواعد وضوابط وضعتها وزارة الصحة منها الكشف على الأم والتأكد أن الطفل يحتاج إلى لبن صناعي مع إحضار شهادة ميلاد الطفل وصورة بطاقة الرقم القومي للأم والأب والبطاقة الصحية للطفل ويتم توفير الاحتياجات السنوية من ألبان الأطفال للمواليد والتي تتراوح لما يقرب من 25 مليون عبوة لبن أطفال صناعي سنويًّا حسب معدلات المواليد السنوية.