وزير الصحة: مصر ثاني أكبر دولة استهلاكا للدواء، ويكشف أسباب زيادة أسعار تذاكر المستشفيات

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، جهود ترشيد الإنفاق بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة، وكذلك دراسة بشأن حوكمة منظومة الدواء وترشيد استخدامه ومنع الهدر.



اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور الوزير

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب كريم بدر حلمي، بشأن قرار وزير الصحة بقصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية والمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني، وقرار وزير الصحة رقم 75 لسنة 2024 بشأن تحصيل قيمة الكشف والعلاج من المواطنين، وطلب إحاطة من النائبة إيرين سعيد، بشأن رفع قيمة الكشف بالعيادات المتخصصة بالمستشفيات وصرف العلاج واحد فقط مجانًا لمرضي الوحدات الصحية، وطلب إحاطة من النائبة سارة النحاس، بشأن قرار وزارة الصحة برفع رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وطلب إحاطة من النائبة راوية مختار، بشأن قرار وزير الصحة باقتصار صرف العلاج بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة.

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حجم استهلاك مصر من الأدوية

وأوضح وزير الصحة، أن الوزارة تستهلك دواء بقيمة 22 مليار جنيه سنويا، ووصلت إلى 30 مليار جنيه سنويًا، مؤكدا أن مصر مصنفة ثاني دولة في استخدام الدواء على مستوى العالم بعد الصين مع اختلاف أعداد السكان.

علاج مرضى الغسيل الكلوي مجانا بتكلفة سنوية 4 مليارات جنيه

وأكد خالد عبد الغفار، أن وزارة الصحة تعالج كل مرضى الغسيل الكلوي مجانا، وعددهم نحو 60 ألف مريضا، بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه ما بين مستلزمات طبية ودواء.

وأكد وزير الصحة، أن هناك أدوية عديدة تصرف للمرضى ولا يستخدمها أو يحتاجها المريض، قائلا: الأمر يحتاج إلى تنظيم وحوكمة وترشيد الاستخدام.

إجراءات ترشيد استخدام الأدوية

ولفت إلى أن هناك إجراءات يجب اتخاذها ليس فقط من أجل الترشيد، وهناك دراسة توفر نحو 3.5 مليارات جنيه، لمواجهة الهدر في الدواء.

وأكد وزير الصحة، أنه يتم النظر لزيادة استهلاك الدواء من الناحية الصحية، لاسيما في حالة فرط استخدام الدواء.

وأوضح أن الأمراض المزمنة التي تستلزم علاج شهري ودوري، يتم توفير الخدمة والعلاج، قائلا: لكن المريض العادي الذي يعاني من تعب عادي، يكتب له دواء يناسب حالته، فالفكرة حوكمة قطاع الدواء وليس التحكم في المريض أو التسبب في معاناته، الدواء لن يصرف إلا لمن يستحقه لنقضي على فرط استخدام الدواء، فهناك مليار و100 مليون جنيه تصرف للفيتامينات فقط.



وشدد على ضرورة تغيير ثقافة الناس، قائلا: القرارات ليست سيفا على الإنسان غير القادر، فإننا نوفر لغير القادرين احتياجاتهم، وهناك بعض الخدمات نعفيها تماما وتحصل على الخدمة.

وأوضح وزير الصحة، أن ما تم خلال السنتين الماضيتين من نقص شديد في العملة الأجنبية الصعبة أدى إلى العديد من المشاكل لأن القطاع الصحي 90% من خدماته واحتياجاته بالعملة الصعبة، وهناك 300 مليون دولار احتياجات قطاع الصحة شهريًا.

وقال وزير الصحة: "كنا بنرتب الأولويات، والحمد لله حاليًا الأمور أصبح أفضل كثيرًا".

وأشار وزير الصحة، إلى تعديل اللائحة رقم 239 لسنة 1997 لقرار 75 لسنة 2024، بشأن المظلات التأمينية التي تغطي نفقات الخدمات العلاجية والذي أشارت إليه طلبات الإحاطة بخصوص زيادة قيمة الكشف بالعيادات الخارجية والوحدات.

وأكد أن تغير سعر العملة وارتفاع قيمة الزيادة في المستلزمات والمستهلكات تسبب في زيادات عديدة وأعباء، وهذه اللائحة لم تتغير منذ 26 سنة، وكل الأمر 5 جنيهات في الوحدات و10 جنيهات في المستشفيات، قائلا: ولو كانت تتغير من سنة لأخرى لما حدث ذلك، فهذه الإجراءات لم تكن وليدة اللحظة لكن تمت بناء على دراسات والفكرة نفسها هدفها المواطن، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي لا يحتاج فيه المريض إلى النزول لشراء أى شيء، وهذه القرار صدر منذ شهرين تقريبا وستكون هناك فرصة لتقييمه.



من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الوزارة توفر العلاج الذي يحتاجه المريض، ولا يوجد علاج واحد.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد جلسة أخرى بعد شهر لتقييم الموقف، ويجب إخطار المديريات الصحية في المحافظات بكل الإجراءات التي تراعي صالح المريض.