الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تحذيرات من أمطار رعدية والكبرى 41 درجة في الأقصر

محافظة الأقصر
محافظة الأقصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر درجات الحرارة اليوم،  ليسود المحافظة طقس حار نهارا، وبارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة 41 درجة مئوية نهارا، و26 درجة مئوية ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن  محافظة الأقصر تشهد ارتفاع في درجات الحرارة لتكون الأجواء اليوم مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافئة على السواحل الشمالية حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،أن  الموجة الحارة تستمر لمدة ثلاثة أيام،  تبدأ من اليوم وتكون ذروتها الأربعاء، حيث متوقع أن تقارب درجة الحرارة اليوم ٤٠ درجة مئوية لتسجل ال٤٠ درجة فى الظل غدا الأربعاء.  

Advertisements

إرشادات التعامل مع حرارة الجو

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة، باتباع إرشادات الأتية، عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة، وارتداء غطاء للرأس للحماية من آشعة الشمس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

كما حذرت الأرصاد الجوية من أمطار رعدية تصل إلى السيول بمحافظات الجنوب يومي الخميس والجمعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر محافظة الأقصر فيتو طقس الاقصر أمطار رعدية

مواد متعلقة

رئيس مياه الأقصر: عمل لجنة متابعة إجراءات السلامة والصحة بهدف التعامل السريع فى حالات الطوارئ

رئيس جامعة الأقصر يؤكد على استعداد الجامعة للامتحانات العملية والنظرية خلال جولته بكلية الآثار

وحدة سكان الأقصر تنظم اللقاء الدوري ضمن مبادرة "المرأة الأقصرية تتحدث"

إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمدينة أرمنت في الأقصر

حملة مكبرة لمتابعة انضباط الحالة الأمنية والمرورية بالأقصر

تموين الأقصر تناشد المزارعين بضرورة الالتزام بشروط توريد القمح

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر العامة بالأقصر احتفالا باليوم العالمي عن للإبداع والابتكار

لمراجعة ملفات الطلاب الوافدين رئيس جامعة الأقصر يستقبل العضو الفني للإدارة المركزية
ads

الأكثر قراءة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

الفنانة رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

الأحد 5 مايو والإثنين 6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العُمال وشم النسيم

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام بعد انخفاض السعر بالمركزى

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية