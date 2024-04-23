تحذيرات من أمطار رعدية والكبرى 41 درجة في الأقصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر درجات الحرارة اليوم، ليسود المحافظة طقس حار نهارا، وبارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة 41 درجة مئوية نهارا، و26 درجة مئوية ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن محافظة الأقصر تشهد ارتفاع في درجات الحرارة لتكون الأجواء اليوم مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافئة على السواحل الشمالية حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،أن الموجة الحارة تستمر لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم وتكون ذروتها الأربعاء، حيث متوقع أن تقارب درجة الحرارة اليوم ٤٠ درجة مئوية لتسجل ال٤٠ درجة فى الظل غدا الأربعاء.

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إرشادات التعامل مع حرارة الجو

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة، باتباع إرشادات الأتية، عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة، وارتداء غطاء للرأس للحماية من آشعة الشمس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

كما حذرت الأرصاد الجوية من أمطار رعدية تصل إلى السيول بمحافظات الجنوب يومي الخميس والجمعة.