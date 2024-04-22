رئيس مياه الأقصر: عمل لجنة متابعة إجراءات السلامة والصحة بهدف التعامل السريع فى حالات الطوارئ

أجرت لجنة متابعة الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى متابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـالأقصر، بحضور أخصائي السلامة المهنية الأستاذ محمود يسري والأستاذ أحمد السعدني.



ومن جانبه صرح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر المهندس أركان حرب أحمد محمد رمضان، أن ذلك فى إطار التأكيد على إتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية بمحطات المياه ونشر الوعي بمخاطر الكلور والإجراءات القياسية بهدف التعامل السريع فى حالات الطوارئ،ويستمر عمل اللجنة خلال الفترة من 21 حتى 24 أبريل الجارى.

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ولفت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أن الجولة شملت محطات مياه الشرب بالأقصر، الرضوانية، أرمنت، المحاميد، الغريرة، الشيخ مسكين بإسنا، وأشادت اللجنة بتطبيق إجراءات السلامة المهنية المتبعة بتلك المحطات.

تاريخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر

وذلك نتيجة لإحساس الدولة بالضرورة الكبيرة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمــا يكفل إنجاز الأهداف الإستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطن المصري؛ رأت الدولة إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بقرارات جمهورية في عام 2004.

وتأسست الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء ٢٢٠ شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وبمقتضى الفقرة الثالثة من القرار الجمهورى المشار إليه تم تحويل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحى شركات تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ليصبح عدد الشركات التابعة 25 شركة تابعة تخدم 27 محافظة.

وتم إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية برقم 392 لسنة 2007 بالتحول المباشر من الوحدات المحلية لنظام الشركات.

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