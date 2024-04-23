أسباب النزلات المعوية فى الصيف وطرق تجنبها (فيديو)

النزلات المعوية من الأمراض المعدية المزعجة التى تؤثر على صحة الكبار والصغار وقد تسبب الجفاف وفى حالات كثيرة تسبب الوفاة.

والنزلات المعوية عادة تنتشر فى فصل الصيف حيث انتشار الذباب والباعوض ويعتبر الصغار أكثر الفئات عرضة للإصابة بها.

أنواع النزلات المعوية

ويقول الدكتور محمد عز العرب استشارى الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد، فى لقائه ببرنامج صباح الخير يامصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، إن النزلات المعوية أسباب كائنات دقيقة جدا تتمركز فى الخلايا وتسبب القيء والإسهال وقد يصل الأمر فى بعض الأحيان إلى ضيق تنفس وضعف فى العضلات وفى بعض الحالات تسبب الشلل.

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مضاعفات النزلات المعوية

وأضاف عز العرب، إن النزلات المعوية منتشرة على مستوى العالم وعادة تنتشر فى فصلى الصيف والخريف، ويصاب بها أكثر من مليار شخص سنويا على مستوى العالم ومعظم الإصابات تكون بسيطة وعلاجها بسيط ولكن فى بعض الحالات تدهور الحالة سريعا وقد تصل إلى الشلل، لذا على مرضى النزلات المعوية عند شعورهم بضيق التنفس وضعف فى عضلات الساقين التوجه الفورى لأقرب مستشفى مجهز لسرعة العلاج وتجنب حدوث أى مضاعفات.

طرق انتقال عدوى النزلات المعوية وكيفية تجنبها

وتابع أن النزلات المعوية معدية ويمكن أن تنتقل عبر رذاذ المريض أو لعابه فى الجو من طفل لآخر أو وجودها على الأسطح ومع التلامس تحدث الاصابة، أو من خلال الطعام والشراب الملوث، لذا يجب التأكد من نظافة المكان اول بأول وتعقيم الأسطح باستمرار مع تعويد الصغار على غسل الأيدي بإستمرار خاصة قبل وبعد الطعام وبعد الخروج من المرحاض، مع ضرورة غسل الخضروات والفاكهة جيدا، وتناول الطعام فى المنزل والاقلال من الوجبات الجاهزة.

أسباب النزلات المعوية

والنزلة المعوية تعنى دخول ميكروب الجسم عن طريق الفم ووصوله إلى الأمعاء ويسبب التهاب بها، ما يجعل الجسم يمرر المياه من الدم للأمعاء لعمل الإسهال كمحاولة للدفاع عن نفسه لطرد الميكروب خارج الجسم، وفى ذلك الوقت يجب تعويض الجسم بالسوائل لحمايته من الجفاف لأن النزلات المعوية سبب رئيسى فى الإصابة بالجفاف.

ويجب على مريض النزلة المعوية الإكثار من شرب الشوربة والعصائر والمياة والسوائل الدافئة، مع محلول الجفاف حتى لا يتعرض الجسم الى مخاطر الجفاف، هذا بجانب المطهرات المعوية التى تطرد الميكروب، وهى لا توقف الإسهال لأنها تطرد الفيروس من خلاله، وبالتالى عند توقف الإسهال فهذا يعنى أن الميكروب خرج من الجسم.