برشلونة يتخذ أولى خطوات تجديد عقد سيرجي روبرتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة قوية لدى إدارة نادي برشلونة لتجديد عقد سيرجي روبرتو لاعب الفريق في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة قرر الجلوس مع جوسيب ماريا وكيل أعمال اللاعب لبدء التفاوض معه حول بنود تمديد عقد اللاعب لمدة عام إضافي.

ويسعى برشلونة للحفاظ على قائد الفريق خلال الموسم المقبل بغض النظر عن هوية مدرب الفريق سواء استمرار تشافي هيرنانديز أو التعاقد مع مدرب جديد.

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وتلقي سيرجي عدة عروض للانتقال لها بعد إنتهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني وكان أبرزها عروض من أندية إنجليزية وسعودية.



مران استشفائي للاعبي برشلونة

وخاض لاعبو فريق برشلونة تدريبات استشفائية اليوم الإثنين بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام ريال مدريدبثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخاض لاعبو الفريق الكتالوني الذين شاركوا في لقاء الأمس تحت إشراف تشافي هرنانديز المدير الفني للفريق المران الاستشفائي بجانب إجراء بعض التدريبات البسيطة لتجنب الإرهاق.

وخاض اللاعبون المستبعدون من اللقاء تدريبات بدنية قوية بالإضافة لإجراء بعض التدريبات الفنية.

بيان برشلونة للكشف عن إصابة دي يونج

من ناحية أخرى قال نادي برشلونة في بيان رسمي: "أكدت الاختبارات التي أجريت، اليوم الإثنين، أن لاعب الفريق الأول، فرينكي دي يونج، يعاني من التواء في الكاحل الأيمن".

وأضاف: "دي يونج غير متاح للمشاركة في المباريات، ومدة غيابه تتوقف على إيقاع تعافيه من الإصابة".

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن دي يونج سيغيب عن المباريات لمدة 5 أسابيع، ولن يشارك مجددا مع برشلونة هذا الموسم

موقف تشافي من الاستمرار مع برشلونة

وفجر تقرير إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، حول مستقبل تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

وبحسب برنامج "Jijantes" الشهير، فإن تشافي يعيش فترة حاسمة فيما يتعلق بمستقبله الحالي مع الفريق الكتالوني.

وأضاف البرنامج "تشافي يفكر في الاستمرار، إذا تأكد من إجراء بعض التغييرات في البارسا، والتي لم تحدث في الصيف الماضي".

وأشار التقرير إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يصر على أن تشافي هو الشخص المناسب لتدريب البارسا في الوقت الحالي.

يذكر أن برشلونة خسر أمس الأحد أمام غريمه ريال مدريد بنتيجة 2-3 في إطار الجولة 32 من عمر الليجا، على ملعب البرنابيو.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.