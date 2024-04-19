الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

قنا تتوج ملكة القمح بفضل مدرسة خزام الثانوية الزراعية

محافظة قنا،فيتو
محافظة قنا،فيتو

 

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن المحافظة حصدت المركز الأول على مستوي الجمهورية في تحسين إنتاجية محصول القمح حيث حصلت مدرسة خزام الثانوية الزراعية التابعة لإدارة قوص التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحسين إنتاج محصول القمح من ١٥ أردب إلى ٣٠ أردب للفدان بأسلوب الزراعة الذكية، وذلك في إطار المشروع الذي تشرف علية الإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري والمعمول من هيئة المعونة الأمريكية.

Advertisements

وأضاف عبد الباقي، انه نتيجة لذلك فقد وقع الاختيار على مدرسة خزام الثانوية الزراعية لإقامة محطة خدمات زراعية عملاقة بحجم استثمارات ۷۰ مليون جنيه لخدمة المجتمع المحلي الزراعي المحيط بقرى مركز قوص علي مساحة ٥٠ ألف فدان كمرحلة أولي علي أن تقدم هذه المحطة خدماتها لجميع المزارعين بأسعار مخفضة بنسبة ٥٠% مقارنة للأسعار الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه المحطة ستشمل المعدات الكبرى للزراعة الذكية مثل (الستارات الكبرى، والجرارات الزراعية الضخمة، ومقاطير النقل، ومواتير الرش، وكمبيين الحصد والفصل)

وتابع عبد الباقي،  بإن المشروع يحرص على تطوير منظومة زراعة القمح بالريف المصري عن طريق تنفيذ نماذج مدارس حقلية بما يتناسب مع طرق الزراعة والري الحديثة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وتنمية قدرات طلاب التعليم الفني الزراعي وذويهم من مزارعي القمح وتأهيلهم لهذا الغرض، مؤكدا أن زراعة الحقول الارشادية لمحصول القمح هي جزء من اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفني – الإدارة العامة للتعليم الفني الزراعي - مع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وجاءت المرحلة الأولى  بالتنفيذ في أربع حقول إرشادية بمدارس الصعيد وهم: مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج، ومدرسة خزام الثانوية الزراعية بمحافظة قنا، والمدرسة الثانوية الزراعية بإسنا بمحافظة الأقصر، والمدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو بمحافظة أسوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سوهاج قنا قوص كوم أمبو محافظة سوهاج محافظة قنا مركز قوص

مواد متعلقة

محافظ قنا يبحث عددا من طلبات المستثمرين

محافظ قنا يستقبل وفود مؤسسات المجتمع المدنى لتنمية المجتمع

قنا ترفع حالة الاستعداد القصوى تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية

محافظ قنا يناقش استعدادات الأجهزة التنفيذية لتطبيق قانون التصالح الجديد

الأكثر قراءة

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

الكونفدرالية، جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني

"معلومات الوزراء" تبرز دخول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)

الصور الأولى من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الطلاق، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 237 من سورة البقرة (فيديو)

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية