استئناف محاكمة المتهمة بقتل الطفلة شيرين لسرقة قرطها الذهبي أمام جنايات المنصورة اليوم

تستأنف، اليوم الثلاثاء، الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة محاكمة المتهمة بقتل طفلة الستاموني، وذلك بعد الانسحاب المفاجئ لمحامي المتهمة بعد مرافعة النيابة العامة أمس.

وكان قد فاجأ محامي المتهمة بقتل الطفلة شيرين لسرقة قرطها الذهبي هيئة محكمة جنايات المنصورة اليوم بالانسحاب من القضية عقب مرافعة النيابة العامة بقاعة المحكمة الدائرة السابعة بجنايات المنصورة.

انسحاب مفاجئ لمحامي المتهمة

وأكد المحامي أن القرار لحظي وشخصي، مؤكدا أنه كان جاهزا للمرافعة ولكن لو تمت المرافعة سيكون من أجل المرافعة فقط، ويخشى أن يضيع على المتهمة حقا قد يكون لها.

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النيابة العامة تطالب بالقصاص

وطالبت النيابة العامة هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة وهي الإعدام شنقا.

وتنظر محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة برئاسة المستشار مجدي قاسم اليوم محاكمة المتهمة بقتل الطفلة شيرين التي قتلت غدرا لسرقة قرطها الذهبي.

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان "خرجت في رحلتها الأخيرة للعب بلا عودة.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفلة واخفاء جثمانها في شوال بالدقهلية.

وتنظر القضية أمام الدائرة السابعة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم رئيس الدائرة السابعة، وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

تفاصيل الواقعة

الطفلة خرجت من أجل اللهو مع الصغار أمام المنزل في يوم 26 أكتوبر الماضي، قبل أن تتغيب ولم تعد إلى المنزل وبعد مرور وقت طويل من سؤال الجيران عنها وشقيقها الذي كان يلهو معها أمام المنزل لم يتم العثور على الطفلة حتى اليوم الثاني على اختفائها وفي نهاية اليوم التالي اكتشفوا الواقعة بعدما شاهد أحد الأشخاص محاولة المتهمة التخلص من جثمان الطفلة داخل شوال.

سبب مقتل طفلة الدقهلية

وقال جد طفلة الدقهلية، إن المجني عليها صاحبة الـ3 سنوات ونصف، خرجت في منتصف اليوم من أجل اللهو مع الصغار وكان معها شقيقها حيث اعتادت على الدخول في منزل جيرانها، وفي هذا المرة كانت هناك أيضا قبل أن تختفي حيث استدرجتها المتهمة عن طريق ابنها ثم جعلت ابنها يلهو مع شقيق المجني عليها حتى غاب عنها، وعندما عاد إلى المنزل وسألوه عنها أخبرهم أنه ظن أنها عادت إلى المنزل ولكنها لم تعد، وعندما سألوا المتهمة اخبرتهم أنها كانت تلهو وخرجت ولا تعلم شيئا عنها وكانت ترفض أن يتحدث أحد مع ابنها، كما أنها كانت تبحث معهم وتواسيهم بأنهم سوف يعثرون عليها وهي في منزلها حيث خنقتها وانتزعت قرطها الذهبي من أذنها.

وأوضح جد طفلة الدقهلية، أن المتهمة أخذت الصغيرة في صباح اليوم التالي من أجل التخلص من جثمانها ووضعتها داخل جوال على عربة "كارو" وجلست فوقها وتوجهت إلى قرية مجاورة من أجل إلقائها في أحد المصارف، ليشاهدها أحد الأشخاص ويسألها عما في الشوال ويمسك بها ويبلغهم أثناء توجههم إلى قسم الشرطة من أجل تحرير محضر، مشيرة إلى أن الطفلة أخبرت شقيقها أثناء اللهو أنها خائفة فطلب منها العودة إلى المنزل وظن أنها عادت، مطالبة بالقصاص من المتهمة التي تجردت من معاني الرحمة، مشيرة إلى أن الطفلة كانت قريبة جدا منها ولا تفارق حضنها وطلبت منها ساندوتش قبل خروجها من المنزل ويكون من يدها هي وكأنها تودعها.