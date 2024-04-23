الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إعادة فتح طريق الخارجة الداخلة بعد رفع حطام تصادم التريلات بالوادي الجديد

رفع آثار حادث التريلات،
رفع آثار حادث التريلات، فيتو

تمكنت معدات فوسفات مصر بوزارة البترول بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة ووحدة المرور بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، من اعادة فتح طريق " الخارجة – الداخلة" بعد رفع آثار حطام تصادم 3 شاحنات عملاقة أسفرت عن وفاة سائق شاحنة وإصابة 2 آخرين. 
ودفعت شركة  فوسفات مصر بوزارة البترول، بمجرد حدوث الحادث بمعدات ثقيلة وأوناش  مع سيارات دفاع مدني وإسعاف تابعة لموقع فوسفات أبو طرطور للمساهمة في رفع آثار حادث تصادم 3 شاحنات عملاقة بمنطقة الكيلو 55 بطريق " الخارجة – الداخلة " بالقرب من مدخل المشروع والمعروف باسم " فوسفات أبو طرطور" تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بسرعة التدخل لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية بالطريق. 
كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون مع وحدة المرور بأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق. 

Advertisements

وكان قد لقى شخص مصرعه، فيما أصيب أخران، في حادث مروري، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري بطريق الخارجة – الداخلة. 
تبين تصادم 3 تريلات نقل عملاقة بطريق " الخارجة – الداخلة " بمنطقة الكيلو 55 من الطريق بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن وفاة الشاب إبراهيم يوسف مصطفى 27 عاما من محافظة أسيوط 
وإصابة كل من أبو العلا احمد على 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، محمد على بيومي 38 عامًا مقيم بمحافظة أسيوط. 
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثة المتوفي والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد حادث مروري بطريق الخارجة فوسفات ابو طرطور مستشفى الخارجة التخصصي موقع الحادث حادث التريلات

مواد متعلقة

على مدى 8 أيام، قافلة طبية مجانية بقرى الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يقرر وضع ملصقات بالأفران لتحديد أسعار الخبز السياحي والفينو

ازالة 4 حالات تعد على أراضي زراعية في الوادي الجديد (صور)

زراعة الوادي الجديد: توريد القمح يصل لـ 23 ألفا و452 طنا

تحفيز طلاب الطاقة الشمسية على الاستفادة القصوى من التدريبات العملية بتعليم الوادي الجديد

إصابة 3 في تصادم سيارتي ملاكي بنقل في الوادي الجديد

ads

الأكثر قراءة

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري، وسيتم البحث في شكوى إنبي

بعد إرجاء جلسة الأمس، البرلمان يستمع اليوم لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة

وزير العمل يزور جنوب سيناء لتوزيع عقود عمل لذوي الهمم بالمحافظة

استمرار الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر

اليوم، تطبيق زيادة أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM

استئناف محاكمة المتهمة بقتل الطفلة شيرين لسرقة قرطها الذهبي أمام جنايات المنصورة اليوم

كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

مسلسل لعبة حب الحلقة 11، مالك وسما يسافران سويا إلى إسطنبول

Advertisements

منوعات

المزيد

نجاة طفل تشبث أسفل قطار مسافة 100 كيلومتر

كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

حادث جديد لبوينج، طائرة تفقد عجلة خلال إقلاعها

دراسة: الرجال أكثر صدقًا في حضرة الجميلات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية