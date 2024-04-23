حادث عفاريت الأسفلت بالوادي الجديد، تصادم "تريلات" أمام شركة فوسفات أبوطرطور

لقي شخص مصرعه، في حادث مروع بطريق الخارجة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، فيما تحاول سيارات الإطفاء والإسعاف إخراج المصابين من كابينة السيارات المتصادمة.

هذا وقد شهد طريق الخارجة الداخلة، وتحديدًا أمام شركة فوسفات مصر (فوسفات أبوطرطور) حادثا مأساويا نتيجة تصادم سيارتين نقل ثقيل "تريلا" وجهآ لوجه وانقلاب واحدة أخرى.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بحدوث حادث أمام منطقة أبوطرطور نتيجة تصادم 3 سيارات نقل ثقيل.

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وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

وقال أحد شهود العيان في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، إنه بعد محاولات دخول فرق الإنقاذ كابينة السائق فى حادثة الثلاثة تريلات أمام أبو طرطور وجدوا السائق فارق الحياة، وجارٍ محاولة إخراج باقي المصابين، وسنوافيكم بالأحداث تباعًا.

تحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل معدات الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون مع وحدة المرور رفع آثار الحادث وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.



إصابة 3 في تصادم سيارتي ملاكي بنقل في الوادي الجديد

هذا فيما أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، مساء الأحد، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، اخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم سيارتي ملاكي بثالثة ربع مزودة الكابينة بطريق " الداخلة – الفرافرة " بالقرب من مدخل مزرعة "الخير 2 "، مما أسفر عن إصابة كل من عبد الله عيسى حسن، 37 عامًا، من محافظة كفر الشيخ، محمود أحمد إسماعيل، 48 عامًا من محافظة كفر الشيخ، عبد العزيز عبد الله عثمان، 48 عامًا، من محافظة كفر الشيخ.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما جرى تحويل المصاب الأول لمستشفى جامعة الأزهر بمدينة أسيوط.

تحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل معدات الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة المرور رفع آثار الحادث وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.