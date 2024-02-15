قد يسبب الإعاقة، أعراض الصداع بأنواعه المختلفة وطرق علاجها

الصداع هو مشكلة صحية شائعة يعاني منها معظم الناس في وقت ما.

والعوامل التي تؤدي إلى الصداع قد تكون:

العاطفية، مثل التوتر أو الاكتئاب أو القلق

الطبية، مثل الصداع النصفي أو ارتفاع ضغط الدم

جسدية، مثل الإصابة

البيئية، مثل الطقس

الصداع المتكرر أو الشديد يمكن أن يؤثر على نوعية حياة الشخص، ومعرفة كيفية التعرف على نوع الصداع وسببه يمكن أن يساعد الشخص على اتخاذ الإجراء المناسب.

الصداع، فيتو

أنواع الصداع

بعض أنواع الصداع المختلفة تشمل:

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صداع التوتر (TTH)

هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا للصداع حيث يصيب ثلاثة أرباع عامة السكان، وكان الصداع الناتج عن التوتر يُسمى سابقًا صداع تقلص العضلات، ويرتبط بعضلات الرقبة والوجه والفك.

وجدت دراسة حديثة أن صداع تقلص العضلات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوتر.

قد يشعر الشخص المصاب بصداع التوتر بما يلي:

كما لو كان لديهم شريط ضيق حول رؤوسهم

ألم مستمر وممل على جانبي الرأس

انتشار الألم إلى أو من الرقبة

قد يكون الصداع الناتج عن التوتر عرضيًا أو مزمنًا, وعادة ما تستمر الهجمات العرضية لبضع ساعات على الرغم من أنها يمكن أن تستمر لعدة أيام، وعندما يحدث TTHs لمدة 15 يومًا أو أكثر شهريًا لمدة 3 أشهر على الأقل فإنها تعتبر مزمنة وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

الصداع نصفي

الصداع النصفي هو ثالث أكثر الأمراض شيوعًا وسابع أكثر الأمراض المسببة للإعاقة على مستوى العالم.

وقد يتضمن الصداع النصفي ألمًا نابضًا وخفقانًا, وغالبًا ما يحدث على جانب واحد من الرأس ولكنه قد يتغير بين الجانبين.

خلال النوبة، قد يواجه الشخص أيضًا ما يلي:

الدوار

الاضطرابات الحسية، مثل التغيرات في الرؤية، والمعروفة باسم الهالة

الحساسية للضوء أو الصوت

الغثيان، وربما مع القيء

الصداع النصفي هو ثاني أكثر أشكال الصداع الأولي شيوعًا بعد، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة.

وقد تستمر نوبة الصداع النصفي من 4 إلى 72 ساعة عند عدم علاجها أو علاجها بشكل غير ناجح, ويمكن أن يختلف تواتر النوبات بشكل كبير ولكن يعاني العديد من الأشخاص من مرتين إلى أربع نوبات من الصداع النصفي في الشهر.

الصداع الناجم عن الإفراط في تناول الأدوية

يُعرف هذا النوع أيضًا باسم الصداع الارتدادي والصداع الناجم عن سوء استخدام الأدوية ويحدث لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية لعلاج الصداع في كثير من الأحيان.

غالبًا ما يصاب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصداع الأولية مثل الصداع النصفي بالصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية، ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث نوبات الصداع النصفي بشكل متكرر وتصبح أكثر شدة.

وبدلًا من تخفيف الأعراض، تسبب الأدوية الصداع وتزيد من شدته وتكراره, وتنتج عن تناول الأدوية القائمة على المواد الأفيونية، مثل تلك التي تحتوي على الكودايين أو المورفين.

بالإضافة إلى الصداع، قد يعاني الشخص من:

ألم الرقبة

الأرق

الشعور باحتقان الأنف

انخفاض جودة النوم

يختلف موقع وشدة وتكرار حالات وزارة الصحة من شخص لآخر، ولكنها غالبًا ما تحدث يوميًا أو يوميًا تقريبًا وتكون موجودة عند الاستيقاظ, ويمكن أن تسبب ألمًا خفيفًا مثل صداع التوتر إلى ألم أكثر شدة يشبه الصداع النصفي.

الصداع العنقودي

يستمر هذا الصداع عادةً ما بين 15 دقيقة إلى 3 ساعات، وقد يحدث من مرة إلى ثماني مرات يوميًا.

قد ينشأ الصداع العنقودي بشكل متكرر لمدة تتراوح بين 4 إلى 12 أسبوعًا، ثم يختفي. تميل إلى الحدوث في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

بين العناقيد، قد لا تظهر على الشخص أي أعراض, وقد تستمر فترات المغفرة هذه أشهر أو سنوات.

غالبًا ما يشتمل الصداع العنقودي على ألم قصير، ولكنه شديد حول العين أو خلفها على جانب واحد من الوجه, ويمكن أن ينتشر هذا الألم إلى أجزاء أخرى من الوجه.

قد يصاحب الصداع العنقودي ما يلي:

عيون حمراء أو مائي

تدلى أو تورم الجفون

انسداد أو سيلان الأنف

تلميذ أصغر (محصور) في عين واحدة

التعرق على الجبهة

صداع الرعد

هذا هو الصداع المفاجئ والشديد الذي يصفه الناس في كثير من الأحيان بأنه أسوأ صداع في حياتهم, وتصل إلى الحد الأقصى من الشدة في حوالي 30 ثانية إلى دقيقة وتتلاشى ببطء في غضون ساعات قليلة.

صداع الرعد هو صداع ثانوي يمكن أن يشير إلى حالة تهدد الحياة، مثل:

تمدد الأوعية الدموية

متلازمة تضيق الأوعية الدماغية القابلة للعكس

التهاب السحايا

سكتة الغدة النخامية

نزيف في الدماغ

جلطة دموية في الدماغ

يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذا الصداع المفاجئ والشديد أن يحصلوا على رعاية طبية فورية.

أسباب الصداع

يمكن أن يؤثر الصداع على أي جزء من الرأس، وقد يكون الألم موجودًا في مكان واحد أو عدة أماكن, ويسبب الصداع أيضًا أنواعًا مختلفة من الألم, وتصنيف الألم يمكن أن يساعد الطبيب في الوصول إلى التشخيص.

ويقوم الأطباء أيضًا بتصنيف الصداع بناءً على ما إذا كانت الحالة الصحية الأساسية هي المسؤولة عن الألم، بمعنى آخر قد يكون الصداع أوليًّا أو ثانويًّا.

الصداع الأولي

الصداع الأساسي ليس من أعراض المرض الأساسي بدلا من ذلك، ينتج هذا الصداع جيئة وذهابا

من المشاكل التي تنطوي على هياكل الرأس والرقبة.

قد يكون الصداع الأولي بسبب فرط نشاط أو مشاكل في الهياكل الحساسة للألم في الرأس، بما في ذلك:

مناطق محددة من الدماغ

الأوعية الدموية

العضلات

الأعصاب

المواد الكيميائية في الدماغ

تشمل اضطرابات الصداع الأولية الشائعة الصداع النصفي والصداع العنقودي والتوتر والصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية.

الصداع , فيتو

الصداع الثانوي

هذا النوع من الصداع هو أحد أعراض حالة طبية كامنة, وقد يكون سبب الصداع الثانوي:

حمل

الحالات الجهازية، مثل العدوى

قصور الغدة الدرقية

التهاب الشرايين الخلية العملاقة

سكتة دماغية

ورم في المخ

يحدث أثناء الحمل غالبا ما يكون ناجما عن حالات كامنة مثل تسمم الحمل ومتلازمة اعتلال الدماغ الخلفي القابل للعكس (PRES).

يعد الصداع حالة طبية خطير في الحالات التالية:

أعراض عصبية مثل النوبات، وفقدان الوعي، والارتباك

حمى

صداع الرعد

يتفاقم الصداع بسبب السعال أو العطس أو ممارسة الرياضة

الصداع الذي يحدث عند أولئك الذين لديهم تاريخ من الأورام

أن يكون عمره فوق 50 عامًا

ومن المهم أيضًا أن يطلب الشخص المشورة الطبية إذا كان الصداع:

شديدة أو مزعجة

مستمر

يحدث بانتظام

لا يتحسن مع الدواء

يحدث جنبًا إلى جنب مع أعراض أخرى، مثل الارتباك أو الحمى أو التغيرات الحسية أو تصلب الرقبة المفاجئ

علاج الصداع

الراحة والأدوية المسكنة للألم هي العلاجات الرئيسية للصداع.

تشمل الخيارات ما يلي:

أدوية تخفيف الألم المتاحة دون وصفة طبية، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

أدوية تخفيف الآلام الموصوفة طبيًا

الأدوية الوقائية لحالات معينة، مثل الصداع النصفي

علاجات أخرى للظروف الأساسية

من المهم أن يتبع الشخص إرشادات الطبيب لمنع الصداع الناجم عن الإفراط في تناول الأدوية.

علاج الصداع الناجم عن الإفراط في تناول الأدوية ينطوي على تقليل الدواء أو إيقافه, ويمكن للطبيب المساعدة في وضع خطة لتخفيف الدواء بأمان في الحالات القصوى، قد يحتاج الشخص إلى إقامة قصيرة في المستشفى لإدارة الانسحاب بأمان وفعالية.