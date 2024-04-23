الاحتلال يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بأريحا ويصيب مواطنا بالرصاص (فيديو)

غزة الآن ، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر، و عين السلطان، جنوب وشمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر صحية بإصابة فتى برصاصة في الصدر، ووصفت إصابته بالخطيرة، في مخيم عقبة جبر.

💢قوات الاحتلال تقتحم مخيم عين السلطان تزامنا مع اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا. pic.twitter.com/WABpM6rVyd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 22, 2024

وقالت مصادر محلية، إنه جرى اقتحام المخيمين بالتزامن من قبل قوات الاحتلال التي داهمت وفتشت عددا من المنازل.

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مقبرة جماعية في قطاع غزة

من جانب آخر، وصفت الأمم المتحدة، التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة بأنها "مثيرة للقلق للغاية"، ودعت إلى إجراء تحقيق "موثوق" في مواقع المقبرة.

وكان جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة قد أعلن في بيان، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتشفت في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس جنوب القطاع، الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة، وفق تقارير فلسطينية.

وردا على سؤال حول اكتشاف ما لا يقل عن 283 جثة، قال متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "ندعو إلى إجراء تحقيق كامل في جميع مواقع المقبرة بطريقة موثوقة ومستقلة".

وقال دوجاريك، إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار "لرؤية نهاية لهذا الصراع" في قطاع غزة.

وجدد المسؤول الأممي ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى غزة بشكل أكبر، وحماية المستشفيات، وإطلاق سراح الرهائن.

وأشار إلى أن التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة "مثيرة للقلق للغاية".

يشار الى أن مصير نحو 2000 مواطن كانوا في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس عند اقتحامه من قوات الاحتلال الإسرائيلية في فبراير/ شباط "ما زال مجهولا".

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34151 شهيدا، و77084 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.