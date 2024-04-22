الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

على مدى 8 أيام، قافلة طبية مجانية بقرى الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادي الجديد

قافلة طبية مجانية،
قافلة طبية مجانية، ڤيتو

تنظم مديرية الشئون الصحية، بمحافظة الوادي الجديد، غدًا الثلاثاء، قافلة طبية مجانية، بقري واحة الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وذلك على مدار 8 أيام  متتالية بدءا من 23 ابريل الجاري.

وأوضح الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان، في بيان له اليوم الإثنين، أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

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وأشار هشام، إلى أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذى ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

وأوضح الدكتور علي حسن علي مدير الإدارة الصحية بالفرافرة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وذلك بالإضافة إلى الندوات التثقيفية، مشيرا إلى أن القافلة الطبية.

وأوضح مدير الإدارة الصحية بالفرافرة، أنه من المقرر للقافلة ان  تقدم  خدماتها الطبية بدءا من غد كالتالي 
- قرية بئر 5 يومي 24،23
- قرية الخير والنماء يومي 26،25
- قرية الكفاح يومي 28،27
- قرية النهضة يومي4/30،29

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة, إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأكد الزملوط أن القافلة تأتي فى إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيرا إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

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