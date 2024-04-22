الإثنين 22 أبريل 2024
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رياضة

20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة بلدية المحلة بالدوري الممتاز

فريق سموحة، فيتو
فريق سموحة، فيتو

أعلن الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة  عن قائمة فريقه لمواجهة نادي بلدية المحلة غدًا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية في إطار الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

 

قائمة سموحة لمباراة بلدية المحلة
 

 

ترتيب سموحة وبلدية المحلة
 

يحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة فيما يقع البلدية في المركز الرابع عشر بـ19 نقطة.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 22 أبريل
زد ضد الجونة.. 4 عصرًا
الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى.. 7 مساءً
الداخلية ضد مودرن فيوتشر.. 7 مساءً


الثلاثاء 23 أبريل
سموحة ضد بلدية المحلة.. 4 عصرًا
فاركو ضد المصري البورسعيدى.. 7 مساءً
 

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الأربعاء 24 أبريل
طلائع الجيش ضد إنبى..4 عصرًا
بيراميدز ضد البنك الأهلى..7 مساءً

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

زد إف سي ضد الجونة 

أحمد جمال  حكما للساحة ويعاونه كلا من وائل شعبان مساعد أول  وماجد المليجي مساعد ثاني  ومحمد العتباني حكما رابعا  وطارق مجدي حكم فيديو  ومصطفي عثمان حكم فيديو مساعد.

الداخلية ضد فيوتشر 

أحمد حمدي حكما للساحة ويعاونه كلا من أحمد بكر مساعد أول وأحمد عبدالمنعم شعبان مساعد ثاني  وعاطف حسين حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو" حكم فيديو ويارا عاطف حكم فيديو مساعد

الاتحاد ضد الإسماعيلي 

أمين عمر  حكما للساحة ويعاونه كلا من  سمير جمال مساعد أول  واسامة عبداللطيف مساعد ثاني  وإبراهيم محمد حكما رابعا  وأحمد الغندور حكم فيديو  ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد.

الجونة يفوز على سموحة 

فاز فريق الجونة على نظيره سموحة بهدف دون رد في اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

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سموحة احمد سامي بلدية المحلة الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

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