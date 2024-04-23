لينا شاماميان تحيي حفلا موسيقيا في باريس الأحد المقبل بمشاركة 60 عازفا
تستعد الفنانة لينا شاماميان لإحياء حفل موسيقي على مسرح الجيمنازيوم التاريخي في باريس، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل.
حفل لينا شاماميان
وتقدم لينا شاماميان حفل سيمفوني لروائع كلاسيكيات الزمن الجميل بمشاركة أوركسترا "الأوتار المتشابكة" أو "لي كورد كروازيه"، بقيادة المايسترو المصري مصطفى فهمي وتضم أكثر من 60 عازفا فرنسيا.
لينا شاماميان
وتحيي لينا شاماميان النسخة الأولى من سلسلة حفلات "رحلة سيمفونية في عالم الأغنية العربية الكلاسيكية"، التي تهدف لإعادة إحياء روائع عمالقة الزمن الجميل بشكل موسيقي اوركسترالي عصري، ومنهم فيروز وعبد الحليم حافظ ووردة وأسمهان، مرورا بمحمد فوزي وداليدا وعبد الوهاب وفريد الأطرش.
وتصاحب لينا في الحفل أوركسترا سيمفونية بقيادة المايسترو مصطفى فهمي الذي يتولى مهمة الإشراف والإخراج الموسيقي للحفل.
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