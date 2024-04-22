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ثقافة وفنون

صور من بروفات حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر فى عيد الربيع

هاني شاكر، فيتو
هاني شاكر، فيتو

شارك أمير الغناء العربي هاني شاكر صورًا من  أولى بروفات حفله فى عيد الربيع بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يُقام الحفل   يوم ٢٩ إبريل علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي..

تأتي أسعار تذاكر الحفل فى 4 فئات وهى؛ الأولى 1500، الثانية 1000، الثالثة 750، والرابعة والأخيرة بــ 500 جنيه.

 

 


 

 

وكان الفنان هاني شاكر  أعلن  أنه سيحيي حفل عيد الربيع على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

 

ونشر هاني شاكر بوستر الحفل في تدوينة له عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: “أمير الغناء العربي #هاني_شاكر يحيي حفل عيد الربيع يوم ٢٩ أبريل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية”.

 

أغنية أنسى اللي خان

 ومؤخرا طرح الفنان هاني شاكر ، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “أنسى اللي خان”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

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تفاصيل أنسى اللي خان

أغنية هاني شاكر الجديدة “انسى اللي خان” من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد عادل.

 

وفي وقت سابق احتفل الفنان هاني شاكر بعيد ميلاده في العاصمة اللبنانية بيروت، رفقة زوجته نهلة توفيق والعديد من الأصدقاء منهم الفنان اللبناني مروان خوري وزوجته ندى رمال.

 

وجاء الاحتفال مفاجأة من أصدقاء هاني شاكر، حيث حرصوا على إسعاده، وفور وصوله من المطار اصطحبوه لمكان الاحتفال، ومن ثم تفاجئ بدخول قالب الحلوى ليعلنوا احتفالهم بعامه الجديد وسط أجواء مفعمة بالمحبة والتقدير.

 

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