تخلص من أبيه بطريقة مروعة، قصة جريمة أسرية أثارت الذعر في منطقة الخليفة
أقدم شاب فى منطقة الخلفية، اليوم، على قتل والده بشق بطنه بسكين بسبب عتاب الأب له على تعاطي المخدرات.
تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة قتيل داخل منزل بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة مسن مقتول طعنا بسكين فى بطنه بطريقة بشعة.
وبينت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل القتيل وعمره 28 سنة بسبب عتاب المتوفى له على تعاطى المواد المخدرة قام على إثرها الجاني باستلال سكين المطبخ وشق بطن والده، وفر هاربا.
ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبطه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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