الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 65 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

المتهمين بغسـل 65
المتهمين بغسـل 65 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد، فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 

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 اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضى – شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
 

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ  (65 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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