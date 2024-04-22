متفوقا على ميسي وهالاند، ديوكوفيتش يحصد جائزة لوريوس لأفضل رياضي في العالم

حصل لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الاثنين، على جائزة لوريوس لأفضل رياضي في العالم لعام 2023، وهي المرة الخامسة التي يحقق فيها هذه الجائزة.

ديوكوفيتش يتفوق على ميسي وهالاند

وتسلم ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا الجائزة من يدي لاعب كرة القدم الأمريكي السابق توم برادي، بعد تفوقه في التصويت على لاعبي كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي إيرلينج هالاند، ولاعب القفز بالزانة السويدي موندو دوبلانتيس والعداء الأمريكي نوا لايلز وسائق سيارات فورمولا1 الهولندي ماكس فيرستابن.

Advertisements

وفي النسخ الثلاث الأخيرة، كان الفائز بجائزة أفضل رياضي ليونيل ميسي (2023)، وماكس فيرستابن (2022)، ولاعب التنس الإسباني رافائيل نادال (2021).

وكان ديوكوفيتش قد فاز بجائزة لوريوس في أعوام 2012 و2015 و2016 و2019.

وفي عام 2023، واصل ديوكوفيتش إنجازاته بالفوز ببطولات أستراليا ورولان جاروس والولايات المتحدة المفتوحة ليصل إلى 24 لقبا جراند سلام.

بيلينجهام أفضل لاعب صاعد

كما توج النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، بجائزة لوريوس لأفضل موهبة صاعدة في عام 2023.

وتفوق صاحب ال20 عاما في التصويت على العداء البريطاني جوش كير واللاعبة الكولومبية ليندا كايسيدو ولاعبة التنس الأمريكية كوكو جوف واللاعبة الإسبانية سالما باريويلو، والسباح الصيني تشين هاييانج هو، بالإضافة لأسماء أخرى.

وواصل النجم الشاب إنجازاته الرائعة على المستويين الفردي والجماعي، حيث توج بجائزة أفضل لاعب شاب في جائزة الكرة الذهبية (البالون دور).

أما على المستوى الجماعي، فمنذ انتقاله لصفوف ريال مدريد في صيف 2023، قدم اللاعب الشاب مستوى مذهلا، وقاد فريقه للاقتراب من لقب الليجا، ونصف نهائي دوري الأبطال، كما توج معه قبل أشهر قليلة بلقب السوبر الإسباني على حساب الغريم التقليدي برشلونة.

أفضل رياضية

كما فازت أيتانا بونماتي، لاعبة وسط منتخب إسبانيا والفائزة بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات، بجائزة أفضل رياضية خلال العام.

وكانت بونماتي قد توجت بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم حفل (ذا بيست)، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك جائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعبة في كأس العالم.