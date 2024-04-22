الثلاثاء 23 أبريل 2024
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للمرة الثالثة، سيدة تلد طفلا بـ 12 إصبعا

طفل بـ 12 إصبعا،
طفل بـ 12 إصبعا، فيتو

واقعة أثارت دهشة الأطباء في مراكز الأبحاث الروسية، بعدما أنجبت إحدى السيدات طفلها الثالث بـ 12 إصبعا في قدميه.
ولفتت مدينة  بمدينة أوفا الروسية أن إحدى سكان المدينة أنجبت طفلها الثالث بـ 12 إصبعا في قدميه، ما أثار دهشة الأطباء.


جميع أطفالها مصابين بتعدد الأصابع


وأوضحت الخدمة الصحفية للمؤسسة الطبية بمدينة أوفا أن "الأطباء في مركز الفترة المحيطة بالولادة قاموا بالاعتناء بالسيدة التي تعاني من وراثة غير عادية، حيث يولد جميع أطفالها مصابين بتعدد الأصابع وهو إصبع إضافي في كل قدم، ما أثار دهشة الأطباء".
وأضافت المؤسسة الطبية: "كان هذا الطفل هو الولد الثالث في الأسرة، ومثل إخوته الأكبر منه، ولد بعملية قيصرية، وبمجرد ولادة الطفل قالت السيدة للأطباء: عليكم عد الأصابع.. يجب أن تكون أكثر".
وفيما يخص الطفلين الأكبر سنا اللذين ورثا مثل الطفل الثالث سمة غير عادية أثناء ولادتهما، قامت المرأة بأخذهما إلى مدينة سان بطرسبورج لإجراء عملية جراحية لإزالة الأصابع الإضافية، وسيخضع المولود الجديد أيضا لذلك عندما يبلغ عامه الأول.

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وأكدت المؤسسة الطبية أن المولود بصحة جيدة ويزن 4000 جرام، مشيرة إلى أنه "أثناء العمل في غرفة العمليات تم مواجهة عدد من الصعوبات، لكن النتيجة فاقت كل التوقعات".
 

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سيدة تلد طفلا بـ 12 اصبعا تعدد الأصابع مراكز الأبحاث الروسية مدينة أوفا الروسية عملية قيصرية مدينة سان بطرسبورج

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