غلق فندق شهير بالإسكندرية لإدارته بدون ترخيص

قام مكتب وزارة السياحة بمعاونة الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، بتنفيذ قرار بالغلق الإداري لأحد الفنادق الكائنة بنطاق منطقة العطارين وذلك لعدم التزامه،وذلك لمخالفة الفندق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 من المادة 37.



وطبقا للمذكرة الصادرة من الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية رقم 56 بتاريخ 2024/3/11 والمرفق بها المحضر المحرر من مكتب الوزارة بمحافظة الإسكندرية ضد فندق ( ت-م) الواقع بمنطقة العطارين، وأن يغلق إداريا وذلك لثبوت تشغيله بدون ترخيص ساري من وزارة السياحة والآثار علي أن يستمر الغلق لحين تلاقي أسبابه، وعلى الأجهزة المعنية تنفيذه.

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وقامت لجنة مشكلة اليوم، بتنفيذ القرار وذلك بناء علي الاجتماع الخاص باللجنة المشكلة،بتنفيذ القرار، وتعهد مدير الفندق بتلاقي أسباب مخالفة إدارة الفندق العمل بدون ترخيص ساري من وزارة السياحة والآثار وذلك خلال 15 يوما من تاريخه.

يأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من التزام كل المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المصرية، والتأكيد على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز في إطار حرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات السياحية.

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