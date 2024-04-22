الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

اختتام اجتماع تشاوري بين رؤساء الجزائر وتونس وليبيا وهذه هي أبرز المخرجات

قيس وتبون والمنفي،
قيس وتبون والمنفي، فيتو

اختتمت مساء اليوم الاثنين بـ قصر قرطاج بتونس أشغال الاجتماع التشاوري الأول الذي جمع كل من رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وبحسب موقع «موازيك» التونسي، وتلا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار بيان قمة تونس التشاورية بين تونس والجزائر وليبيا، في فيديو نشر عبر صفحة رئاسة الجمهورية التونسية.

 

الاجتماع التشاوري الأول بين الجزائر وتونس وليبيا

وجاء في البيان أن قادة هذه الدول اتفقوا على تكوين فرق عمل مشتركة يعهد لها تنسيق الجهود لحماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة وفق مقاربة تشاركية.

Advertisements

وتابع البيان الختامي: "تم الاتفاق، أيضا، على  توحيد المواقف والخطاب في التعامل مع مختلف الدول المعنية بـ الهجرة غير النظامية في شمال المتوسط ودول جنوب الصحراء".

وأضاف البيان الختامي: "تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات لإقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات اولوية على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع".

 

مشروع الربط الكهربائي بين تونس وليبيا والجزائر

واتفق رؤساء الدول الثلاث على التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وليبيا والجزائر وتطوير التعاون وتذليل الصعوبات المعيقة لانسياب السلع وتسريع إجراءات تنقل الأفراد وإقامة مناطق تجارية حرة بينها.

وفي ختام الاجتماع تقرر "تكوين نقاط اتصال" لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل قادة هذه الدول تمهيدا لعقد الاجتماع التشاوري القادم.

انتخابات الجزائر الرئاسية، 7 أحزاب تعلن طرح مرشح توافقي

تونس تعلن موعد الانتخابات الرئاسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قصر قرطاج تونس عبد المجيد تبون قيس سعيد محمد المنفي تونس وليبيا و الجزائر ليبيا الجزائر

مواد متعلقة

تونس تعلن موعد الانتخابات الرئاسية

أزمة سياسية تهدد إقامة مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان في الكونفدرالية، الفريق المغربي يهدد بعدم خوض المباراة، والفيفا يتدخل

انتخابات الجزائر الرئاسية، 7 أحزاب تعلن طرح مرشح توافقي

إلغاء الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي في تونس بسبب الحرب على غزة

ads

الأكثر قراءة

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري، وسيتم البحث في شكوى إنبي

بعد إرجاء جلسة الأمس، البرلمان يستمع اليوم لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة

استمرار الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر

استئناف محاكمة المتهمة بقتل الطفلة شيرين لسرقة قرطها الذهبي أمام جنايات المنصورة اليوم

اليوم، تطبيق زيادة أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM

بلدية المحلة يحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة بالدوري الممتاز

وزير العمل يزور جنوب سيناء لتوزيع عقود عمل لذوي الهمم بالمحافظة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

Advertisements

منوعات

المزيد

نجاة طفل تشبث أسفل قطار مسافة 100 كيلومتر

كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

حادث جديد لبوينج، طائرة تفقد عجلة خلال إقلاعها

دراسة: الرجال أكثر صدقًا في حضرة الجميلات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية