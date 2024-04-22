اختتام اجتماع تشاوري بين رؤساء الجزائر وتونس وليبيا وهذه هي أبرز المخرجات

اختتمت مساء اليوم الاثنين بـ قصر قرطاج بتونس أشغال الاجتماع التشاوري الأول الذي جمع كل من رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وبحسب موقع «موازيك» التونسي، وتلا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار بيان قمة تونس التشاورية بين تونس والجزائر وليبيا، في فيديو نشر عبر صفحة رئاسة الجمهورية التونسية.

الاجتماع التشاوري الأول بين الجزائر وتونس وليبيا

وجاء في البيان أن قادة هذه الدول اتفقوا على تكوين فرق عمل مشتركة يعهد لها تنسيق الجهود لحماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة وفق مقاربة تشاركية.

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وتابع البيان الختامي: "تم الاتفاق، أيضا، على توحيد المواقف والخطاب في التعامل مع مختلف الدول المعنية بـ الهجرة غير النظامية في شمال المتوسط ودول جنوب الصحراء".

وأضاف البيان الختامي: "تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات لإقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات اولوية على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع".

مشروع الربط الكهربائي بين تونس وليبيا والجزائر

واتفق رؤساء الدول الثلاث على التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وليبيا والجزائر وتطوير التعاون وتذليل الصعوبات المعيقة لانسياب السلع وتسريع إجراءات تنقل الأفراد وإقامة مناطق تجارية حرة بينها.

وفي ختام الاجتماع تقرر "تكوين نقاط اتصال" لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل قادة هذه الدول تمهيدا لعقد الاجتماع التشاوري القادم.